سفر دال للشعر

محمد فتحي السباعي | مصر
(1)
الشعر
يصب الحنين
في روحي
لا تنسى البحور
تراتيل بَوحِي
(2)
يتجلَّى
رحيق الشوق بلغتي
تغزل أحرفي
وبالقدس جُرحي
(3)
وأسراب اليمام
تحيا بمعبدي
ومريم بمحراب
تلد المسيح
(4)
وأنا غريب
بطواحين اللهب
أبعثر أوراق الخريف
بالقصيدة
(5)
تنزف بالدم أغنيتي
على باب دمشق
(6)
تشتهي
بغداد المداد
تقرأ باسم الله
ما تيسرمن السفر
ومدرج التكوين
يسافر برحلة
تغيب بكبد الدموع
(7)
مفاتيح الأحلام
تعود بشهقة النعناع
وخلايا الجوع تنزع الخوف
يشرق بالأفق وجه يسوع
(8)
أرى براءة الأمل باليمن
ومملكة إبليس مطية
للعصافير
(9)
كلمة الإله
برقصة المحبة
وحضرة العدل
تطير
(10)
جيش الكنانة
يحضن النخيل
وقلب الصراط
ينادي الشهيد
جنتي بالنيل
وتكبيرات الفرح
بسدرة المنتهى
نبوءة المستحيل.