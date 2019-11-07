الخميس, 07 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

سفر دال للشعر

الخميس 07 نوفمبر 2019 09:56 ص بتوقيت مسقط

سفر دال للشعر

محمد فتحي السباعي | مصر

 

(1)

الشعر

 يصب الحنين

 في روحي

لا تنسى البحور

 تراتيل بَوحِي

 

(2)

يتجلَّى

رحيق الشوق بلغتي

تغزل أحرفي

وبالقدس جُرحي

 

(3)

وأسراب اليمام

تحيا بمعبدي

ومريم بمحراب

 تلد المسيح

 

(4)

وأنا  غريب

بطواحين اللهب

أبعثر أوراق الخريف

بالقصيدة

 

(5)

تنزف بالدم أغنيتي

على باب دمشق

 

(6)

تشتهي

بغداد المداد

تقرأ باسم الله

ما تيسرمن السفر

ومدرج التكوين

يسافر برحلة

تغيب بكبد الدموع

 

(7)

مفاتيح الأحلام

 تعود بشهقة النعناع

وخلايا الجوع تنزع الخوف

يشرق بالأفق وجه يسوع

 

(8)

أرى براءة الأمل باليمن

ومملكة إبليس مطية

للعصافير

 

(9)

كلمة الإله

برقصة المحبة

وحضرة العدل

 تطير

 

(10)

جيش الكنانة

يحضن النخيل

وقلب الصراط

ينادي الشهيد

جنتي بالنيل

وتكبيرات الفرح

 بسدرة المنتهى

نبوءة المستحيل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 مارس 2018

قصة تأسيس اليوم العالمي للشعر

المزيد

03 يوليو 2017

الصقلاوي يشارك في مهرجان جرش للشعر العربي

المزيد

13 مارس 2017

حسن المطروشي في المهرجان المتوسطي للشعر بالمغرب

المزيد

08 يناير 2018

مشاركة عمانية في مهرجان الشارقة للشعر العربي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

إسناد مناقصات بأكثر من 78 مليون ريال.. من بينها سدين للتغذية و"التصحيح الإلكتروني للامتحانات"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السيد أسعد: فوز السلطنة بجائزة "إنجاز العرب" تأكيد على إبداع الشباب العماني اللامحدود

المحليات - أخبار

باحثة عمانية تحصل على الدكتوراه في علوم التربية من تونس

المحليات - أخبار

أمين عام "جيبكا" لـ"الرؤية": السلطنة تتجه بقوة نحو العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية

قضايا محلية - حوارات

بيان من "ظفار للطاقة" حول برادات المياه العامة

المحليات - أخبار

استيعاب العاملين بشركة الحراسة الأمنية في "مصفاة الدقم"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة