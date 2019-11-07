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البلوشي والعبيداني يزوران عددا من الوحدات والمنشآت التدريبية

الخميس 07 نوفمبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

 

زار كل من اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني صباح أمس عددا من الوحدات والمنشآت التدريبية بسلاح الجو السلطاني العماني للاطلاع على سير الخطط التدريبية في إطار العمل المشترك وبما يحقق الأهداف المشتركة.

وتم خلال الزيارة الاستماع إلى إيجاز عن جانب من المقررات التدريبية خاصة تلك التي لها علاقة بالدفاع الجوي وما توليه مدرسة الدفاع الجوي بسلاح الجو السلطاني العماني من اهتمام في تنفيذ تلك الخطط وبما يتماشى ومستجدات العصر وتقنياته ووفقاً للاحتياجات الفعلية وبما يحقق الأهداف المرجوة. وعلى هامش الزيارة كرم اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني هيئة التوجيه بمدرسة الدفاع الجوي أولئك الذين كانت لهم جهود مجيدة في تنفيذ المقررات والمنهاج التدريبي الذي تتخذه المدرسة هذا إلى جانب تكريم عدد من الدارسين وتسليمهم الشهادات التقديرية.

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