انطلاق جلسة المشاورات السياسية الأولى بين السلطنة وأوكرانيا

مسقط - العمانية

عقدت أمس بوزارة الخارجية جلسة المشاورات السياسية الأولى بين السلطنة وجمهورية أوكرانيا.

وترأس الجانب العماني سعادة الشيخ أحمد بن محمد الهنائي رئيس دائرة شرق أوروبا، وترأست الجانب الأوكراني سعادة ميروسلافا شيرباتيوك المديرة العامة للإدارة العامة لدول الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية الأوكرانية.

وناقشت الجلسة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة، والجهود المبذولة لحلّها بالطرق السلمية. حضر الجلسة من الجانب الأوكراني سعادة فاديم فاخروشيف سفير جمهورية أوكرانيا المعتمد (غير المقيم) لدى السلطنة، وعدد من المسؤولين بوزارتي خارجية البلدين.