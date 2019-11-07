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وزير الديوان يشهد العرض السنوي للموسيقى العسكرية.. والتشكيلات المهيبة تبهر الجمهور

الخميس 07 نوفمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

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مسقط- العمانية

 

أقامت دار الأوبرا السلطانية مسقط في ساحة الميدان عرضا للموسيقى العسكرية، تحت رعاية معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، وبحضور عدد من أصحاب السمو، والمعالي، والسعادة.

وتابع الجمهور المحتشد تشكيلات مهيبة، وبديعة للمهارات العسكرية في إنتاج سنويّ يعدّ من أهم أحداث الدار، على أنغام الموسيقى العسكرية، مرتدين الأزياء الرسمية الملونة المميزة، والعروض العسكرية للفرق الإيقاعيّة في حفل اشتمل على فقرات فلكلوريّة، وموسيقى عسكرية قدّمها أمهر العازفين، وشاركت الفرق العسكرية العمانية هذا العام بمجموعة كبيرة من الرجال والنساء، وهذه الفرق هي: فرقة موسيقى الحرس السلطاني العماني، وفرقة موسيقى الجيش السلطاني العُماني، وفرقة موسيقى سلاح الجو السلطاني العماني، وفرقة موسيقى البحرية السلطانية العمانية، وفرقة موسيقى شرطة عُمان السلطانية.

ووفّرت هذه الفرق فرصة مثالية لمشاهدة الدقّة العالية لمرور المواكب العسكرية، وسماع موسيقى القِرب والطبول، وآلات النفخ، في استعراض حيّ للموسيقى العسكرية الكلاسيكية، واستمتع الحضور بتجربة عميقة، ومؤثرة لعرض التاتو الدقيق، والاستمتاع بموسيقى الترامبيت، والقرب.

كما شاركت دولة المكسيك الصديقة الفرق العُمانية في هذا الحفل الغني، بما يجسّد متانة صلات الصداقة، وانفتاح السلطنة على العالم، وفتح أبواب جديدة من التبادل الفني، والثقافي مع دول العالم، من خلال تقديم عروض عسكريّة، وفقرات فلكلوريّة خاصّة ببلدانهم بأزيائهم التقليدية.

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