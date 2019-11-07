شباب الإنجاز والإبداع

فرحة عارمة في أوساط الشباب، وقطاعات عريضة من المجتمع، تجلَّت أمس في حفل تتويج الفائزين بجوائز مسابقة إنجاز العرب للشباب رواد الأعمال للعام 2019؛ حيث فازت السلطنة بالمركز الأول -ممثلة في شركة "محيا"- والتي حصلتْ على جائزة أفضل شركة طلابية في الفئة الجامعية.

فرحة الإنجاز هُنا تعكس حجم الجهد المبذول من قبل شبابنا المبدع، الذي برهَن للجميع أنه قادر على العطاء بإبداع وابتكار، متى ما تَوافرت له الظروف وتهيَّأت له الأسباب والمعطيات، فحتمًا ستكون النتائج مُبشِّرة بالخير، ومؤكدة أنَّ العُماني لا يعرف سقفا للإبداع ولا يضع حدودا للإنجاز.

... إنَّ قطاعَ ريادة الأعمال حظِي خلال السنوات الأخيرة بدعم وتشجيع غير مسبوقين، بفضل مؤسسات الدولة التي توجِّه كل السبل لدعم رواد الأعمال، فضلا عن دور مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة إنجاز عمان التي توفر الكثير من الدعم أيضا لرواد الأعمال الشباب.