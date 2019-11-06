إسناد مناقصات بأكثر من 78 مليون ريال.. من بينها سدين للتغذية و"التصحيح الإلكتروني للامتحانات"

مسقط- العمانية

أسند مجلس المناقصات عددًا من المشاريع والأعمال الإضافية المكملة للمشاريع التنموية في مجالات متعددة بقيمة 78 مليونًا و57 ألفًا و157 ريالًا عمانيًا، وذلك خلال اجتماعه العاشر امس برئاسة معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات.

وناقش المجلس مواضيع عدة متعلقة بالمناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشاريع التنموية. ومن أبرز المشاريع والأعمال التي وافق المجلس على إسنادها واعتمادها خلال اجتماعه مشروع إنشاء سدين للتغذية الجوفية على وادي القفيفة ووادي الوريد بولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بمبلغ 7 ملايين و185 ألفًا و850 ريالا عمانيا. كما أسند المجلس مشروع استكمال إنشاء مبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بمبلغ 15 مليونا و985 ألفا و279 ريالا عمانيا، ومشروع تشغيل وصيانة المعدات الكهربائية والميكانيكية والصيانة المدنية بجامعة السلطان قابوس للفترة من (2020/2021) بمبلغ 9 ملايين و281 ألفا و885 ريالا عمانيا وتقديم خدمات الصيانة الدورية مع توفير قطع الغيار للأجهزة الطبية لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة بمبلغ 6 ملايين و533 ألفا و119 ريالا عمانيا.

وأسند المجلس مشروع بناء وتجهيز المباني والأعمال لجناح سلطنة عُمان لمعرض إكسبو 2020 دبي بمبلغ 4 ملايين و700 ألف ريال عماني وتقديم خدمات النظافة العامة بجامعة السلطان قابوس في الفترة من يناير 2020م إلى ديسمبر 2021م بمبلغ 4 ملايين و125 ألفا و380 ريالا عمانيا والأعمال الإضافية لمشروع الأعمال المدنية لمطار مسقط الدولي (ضمن مشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة) التابع لوزارة النقل بمبلغ 14 مليونا و894 ألفا و139 ريالا عمانيا واعتماد الأعمال المنجزة لمشروع إنشاء مطار رأس الحد بمحافظة جنوب الشرقية (الحزمة الثانية) التابع لوزارة النقل بمبلغ 9 ملايين و161 ألفا و501 ريال عماني.

وأسند المجلس أيضا مشروع التصحيح الإلكتروني لامتحانات طلبة دبلوم التعليم العام وما في مستواه للأعوام الدراسية (2019-2020 و2020-2021) لوزارة التربية والتعليم بمبلغ مليونين و840 ألف ريال عماني وتوريد أدوية إضافية للمستشفى السلطاني بوزارة الصحة بمبلغ مليونين و442 ألفا و324 ريالا عمانيا وطلب الموافقة على إسناد الممارسة المتعلقة بالانضمام للشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم لوزارة التعليم العالي بمبلغ 768 ألف ريال عماني والأعمال الإضافية للخدمات الاستشارية ومدير مشروع للإشراف والتصميم لمبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بمبلغ 139 ألفا و680 ريالا عمانيا.