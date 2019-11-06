الأحمر الجامعي يصل لنهائي البطولة العربية للجامعات

أبوظبي - العمانية

تأهل مُنتخبنا الوطني الجامعي إلى المباراة النهائية للبطولة العربية الجامعية لكرة القدم بالصالات المُقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد تغلبه على منتخب جامعات لبنان 7/2 في الدور نصف النهائي.

وسيخوض غدا المباراة النهائية مع الفائز في مباراة منتخب مصر الجامعي والسعودي الجامعي، وقال الكابتن سامي اليوسفي مدرب المنتخب: «إنَّ البطولة قوية ومستواها يرتفع مع مرور الوقت واستطعنا أن نكتسب الثقة بعد كل مباراة والتجانس بلغ لأعلى مستوياته بعد أن أثبت منتخبنا الوطني قدرته على مقارعة الكبار في هذه البطولة».

وأضاف اليوسفي: «للمباراة النهائية حسابات مختلفة وسوف نلتقي الفائز من مباراة مصر الجامعي ومنتخب جامعات السعودية وسبق وأن خاض منتخبنا مباريات مع المنتخبين في الدور الأول، وسوف نواصل المسير نحو لقب البطولة العربية الجامعية».