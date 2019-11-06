الأربعاء, 06 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

الأحمر الجامعي يصل لنهائي البطولة العربية للجامعات

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 08:24 م بتوقيت مسقط

الأحمر الجامعي يصل لنهائي البطولة العربية للجامعات

 

أبوظبي - العمانية

 تأهل مُنتخبنا الوطني الجامعي إلى المباراة النهائية للبطولة العربية الجامعية لكرة القدم بالصالات المُقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد تغلبه على منتخب جامعات لبنان 7/2 في الدور نصف النهائي.

وسيخوض غدا المباراة النهائية مع الفائز في مباراة منتخب مصر الجامعي والسعودي الجامعي، وقال الكابتن سامي اليوسفي مدرب المنتخب: «إنَّ البطولة قوية ومستواها يرتفع مع مرور الوقت واستطعنا أن نكتسب الثقة بعد كل مباراة والتجانس بلغ لأعلى مستوياته بعد أن أثبت منتخبنا الوطني قدرته على مقارعة الكبار في هذه البطولة».

وأضاف اليوسفي: «للمباراة النهائية حسابات مختلفة وسوف نلتقي الفائز من مباراة مصر الجامعي ومنتخب جامعات السعودية وسبق وأن خاض منتخبنا مباريات مع المنتخبين في الدور الأول، وسوف نواصل المسير نحو لقب البطولة العربية الجامعية».

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 سبتمبر 2018

الأحمر الجامعي يفتتح البطولة الآسيوية بمباراة منتخب جنوب إفريقيا

المزيد

09 سبتمبر 2018

"الأحمر الجامعي" يتعادل إيجابياً مع الساموراي في البطولة الآسيوية

المزيد

28 أغسطس 2016

"الأحمر الجامعي" جاهز للمنافسة على لقب البطولة الآسيوية

المزيد

29 ديسمبر 2015

منتخبنا للصالات يُشارك في البطولة العربيّة للجامعات بمصر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

باحثة عمانية تحصل على الدكتوراه في علوم التربية من تونس

المحليات - أخبار

أمين عام "جيبكا" لـ"الرؤية": السلطنة تتجه بقوة نحو العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية

قضايا محلية - حوارات

بيان من "ظفار للطاقة" حول برادات المياه العامة

المحليات - أخبار

استيعاب العاملين بشركة الحراسة الأمنية في "مصفاة الدقم"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

آخر تطورات أزمة شركة الحراسة الأمنية بمصفاة الدقم

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة