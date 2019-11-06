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استبعاد رائد إبراهيم ومحمد خصيب

كومان يستدعي 25 لاعبا لمواجهة بنجلادش والهند

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 08:23 م بتوقيت مسقط

كومان يستدعي 25 لاعبا لمواجهة بنجلادش والهند

 

الرؤية – وليد الخفيف

كشف الهولندي أروين كومان المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن القائمة المستدعاة لمباراتي بنجلاديش والهند يومي 14 و 19 من الشهر الجاري لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

وضمت القائمة لحراسة المرمى علي الحبسي، وفايز الرشيدي، وأحمد الرواحي وإبراهيم المخيني وفي خط الدفاع محمد المسلمي وفهمي دوربين ومحمد فرج الرواحي وعبد السلام عامر وعلي البوسعيدي وعمران الحيدي وعبدالعزيز الغيلاني وسعد سهيل وأحمد الكعبي. وفي خط الوسط أحمد كانو، وحارب السعدي، وياسين الشيادي، ومحسن جوهر، والمنذر العلوي، وأرشد العلوي، ومحمد الغافري، وزاهر الأغبري.

وفي الهجوم عبدالعزيز المقبالي، وسعيد الرزيقي، ومحسن الغساني وعصام الصبحي.

وغاب عن القائمة رائد إبراهيم ومحمد خصيب، في الوقت الذي استدعي فيه جناح نادي السيب زاهر الأغبري، كما كان لتألق سعيد الرزيقي مع فنجاء دورا في عودته مجددا للصفوف الأحمر.

وشهدت القائمة عودة سعيد سهيل الظهير الأيمن لنادي النهضة، ومدافع نادي ظفار عبد السلام عامر بعد فترة طويلة ابتعد فيها عن صفوف المنتخب.

من جانبه أبدى كومان تطلعه لتحقيق الفوز في المباراتين القادمتين، مشيراً إلى أنه راقب كل لاعبي القائمة المستدعاة بدقة، وستتقلص القائمة من 25 إلى 23 لاعباً.

وأشار كومان خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه فضل استدعاء زاهر الأغبري على محمد خصيب في تلك الفترة بعد مراقبة الأول وظهوره بمستوى جيد، مؤكداً أن استبعاد رائد إبراهيم للإصابة التي لحقت به قبل مباراة قطر، وأنه يراقب خليفة الجهوري وخالد الهاجري مشيرا لاختيار أفضل المهاجمين المتاحين أمامه في تلك الفترة .

ورد كومان على تصريح رئيس نادي ظفار والذي أشار فيه إلى عدم السماح للاعبيه بالمشاركة في خليجي 24 قائلاً :«أعتقد أنه تصريح عاطفي تواجدهم في المنتخب أمر مهم».

ويطمح منتخبنا الوطني في تحقيق الفوز في المباراتين والوصول للنقطة الـ 12، قبل جولة مارس 2020 أمام أفغانستان في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، تمهيدا لتحقيق نتائج إيجابية أيضا في جولتي الختام أمام قطر وبنجلاديش في مسقط ودكا بيونيو 2020.

ويدخل المنتخب في معسكر داخلي يوم السبت القادم عقب انتهاء منافسات دور الـ 16 لمسابقة الكأس الغالية.

 

 

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