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القيمة السوقية زادت 603 ملايين منذ بداية العام

"مسقط 30" يواصل "مسيرته النوفمبرية الخضراء" ويصعد إلى 4030 نقطة

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 08:21 م بتوقيت مسقط

"مسقط 30" يواصل "مسيرته النوفمبرية الخضراء" ويصعد إلى 4030 نقطة

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

انعكست أجواء احتفالات السلطنة بالعيد الوطني إيجابًا على سوق مسقط للأوراق المالية، فواصل تلفعه بالرداء الأخضر للجلسة الرابعة على التوالي منذ بدء تداولات نوفمبر، وبأربع نقاط إضافية وصل إغلاق "مسقط 30" إلى 4030 نقطة، جامعا 30 نقطة منذ بداية تداولات الشهر، كما ارتفع مؤشر العائد الكلي كذلك 4 نقاط ليصل إلى 4293 نقطة تقريبا.

ولعبت شركات التمويل والاستثمار دورًا غريبا في جلسة فقد كانت بعضها ضمن قمة الارتفاعات والبعض الآخر في قاع الانخفاضات، العمانية لخدمات التمويل والخليجية لخدمات الاستثمار ومسقط للتمويل، كانت من أعلى الأسهم ارتفاعا بنهاية الجلسة، بينما كانت المتحدة للتمويل وعمان للاستثمارات والتمويل الأكثر انخفاضا.

أمّا الأسهم التي شاركت في دعم المؤشر العام نحو الارتفاع فكانت بشكل أساسي هي سهمي الاتصالات -"عمانتل" و"أوريدو"-  وسهم بنك اتش اس بي سي، وكان ملحوظًا إقبال الاستثمار الفردي العماني على الشراء ممثلا أكثر من 62 في المئة من إجمالي قيم الشراء خلال الجلسة.

وشهدت قيمة التداولات ارتفاعا نسبيا عمّا كانت عليه في الجلسة السابقة متجاورة 1.35 مليون ريال، بنسبة زيادة 10.5 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة. ووصل عدد الصفقات التي أجريت خلال الجلسة إلى 636 صفقة، أمّا القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق فقد ارتفعت إلى 18.779 مليار ريال تقريبًا بزيادة 0.05 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة وبمكسب يناهز 10 ملايين ريال، وبذلك تتجاوز قيمة الزيادة في إجمالي القيم السوقية منذ بداية العام 603 ملايين ريال.

وخلال الجلسة، تمَّ التداول على أسهم 38 شركة؛ خرج منها 13 سهمًا رابحا، مع تراجع أسعار 10 أسهم، وبقاء 15 سهمًا أخرى على أسعار إغلاقاتها السابقة.

وتباينت إغلاقات القطاعات، فأغلق المؤشر المالي عند 6514 نقطة هابطًا من مستوى 6517 نقطة في آخر إغلاق وبنسبة انخفاض 0.05 في المئة، وأغلق مؤشر قطاع الصناعة عند 4448 نقطة بانخفاض 4 نقاط عن آخر مستوى إغلاق له، أمّا مؤشر قطاع الخدمات فأغلق مرتفعا نحو 6 نقاط مثلت 0.3 في المئة فوق آخر مستوى إغلاق له ليصل إلى 1921 نقطة تقريبا. وسجل مؤشر الأسهم الشرعية إغلاقا عند 550 نقطة تقريبا بنصف نقطة فقط زيادة على مستواه السابق.

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