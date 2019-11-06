باحثة عمانية تحصل على الدكتوراه في علوم التربية من تونس

مسقط - الرؤية

حصلتْ الباحثة نعيمة بنت حميد بن سالم العلوية مديرة مدرسة خديجة الكبرى بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، على درجه الدكتوراه في علوم التربية بجامعة تونس بدرجة "مشرِّف جدا".

وحملتْ أطروحة الدكتوراه عنوان "رضا الطلبة الجامعيين عن الخبرات الأكاديمية والإدارية وعلاقته بتوافقهم النفسي وتحصيلهم الأكاديمي"، وهي دراسه مقارنة بين الجامعات الحكومية والخاصة في السلطنة، وأقيمت مناقشة الدكتوراه بحضور كلٍّ من: الدكتور رياض بن رجب رئيسا للجنة المناقشة من جامعة تونس، والدكتور عبدالمجيد الناصر مشرفا من جامعة تونس الافتراضية، والدكتورة إقبال الغربي مقررا من جامعة الزيتونة، والدكتور محمد جراية مقررا من جامعه صفاقس، والدكتور حفصي باضيوفي من جامعة منوبة عضوا.

وقالت العلوية: أتوجَّه بالشكر وخالص الامتنان إلى جامعة تونس العريقة -ممثلة في رئاسة الجامعة وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية- على منحي هذه الدرجة العلمية الرفيعة، كما يطيب لي أن أتوجه بصادق الشكر وجزيل الامتنان إلى إدارة جامعه السلطان قابوس والجامعات الخاصة بالسلطنة على تعاونهم في تطبيق أدوات الدراسة، والشكر موصول إلى الطلاب عينة الدراسة على تعاونهم في تطبيق أدوات الدراسة بمصداقية وشفافية؛ الأمر الذي كان له أكبر الأثر في الحصول على النتائج المرجوة".