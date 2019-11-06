"جمعية السرطان" بظفار تحث على المشاركة في "اليوم التوعوي".. غدا

صلالة - الرؤية

تُنظِّم الجمعية العمانية للسرطان - فرع محافظة ظفار، باكورة فعالياتها التوعوية؛ بهدف بثِّ رسائل توعوية بهذا المرض الذي يُؤرِّق المجتمعات، خاصة التوعية بسرطان الثدي؛ حيث تنظم الجمعية فعالية بعنوان "المشي للتوعية بالسرطان".

وأنهتْ اللجنة المشرفة والمنظمة للفعالية -برئاسة سالم بن عوض النجار رئيس فرع الجمعية العمانية للسرطان بمحافظة ظفار- كافة الاستعدادات لانطلاقة هذه الفعالية التي تدعو كافة شرائح المجتمع من العمانيين والمقيمين والمؤسسات الحكومية والخاصة والأندية والجاليات والفرق الأهلية والأفراد للمشاركة في الفعالية؛ كونها تتزامن مع مناسبة العيد الوطني المجيد، وهي المناسبة الوطنية الغالية على الجميع.

وتهدفُ الفعالية للتوعية بأضرار التعرض لمرض السرطان وكيفية الوقاية منه، من خلال ممارسة الرياضة واتباع الأساليب الصحية السليمة من الأكل والممارسات الحياتية. ومن المقرر أن يقام على هامش فعالية المشي العديد من الأنشطة التوعوية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، وتقديم الهدايا للمشاركين. وتنطلق الفعالية في الساعة الرابعة والنصف من عصر غد الجمعة، من أمام المحكمة الابتدائية بصلالة، حتى صلالة جاردنز مول.