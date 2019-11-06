قوات السلطان المسلحة تثري معارف الطلاب في "مهرجان العلوم"

مسقط- الرؤية

تواصل قوات السلطان المسلحة مشاركتها في مهرجان عمان للعلوم 2019م والذي يقام بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط خلال الفترة من الرابع وحتى الثامن من نوفمبر الجاري.

وشارك كل من الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية بعدد من المعدات والتقنيات، ووسائل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب مشاركة عدد من الإبداعات الطلابية من قبل طلاب الكلية العسكرية التقنية و كلية الحرس السلطاني العماني التقنية.

وتهدف المشاركة إلى إبراز دور قوات السلطان المسحلة في تنمية المعارف العلمية ، وتطوير المهارات التقنية لمنتسيبها ، وتأهيل الكوادر الفنية لمواكبة ما يشهده العالم من تقدم وتطور في مختلف المجالات العلمية والتقنية.

وقال النقيب بحري خالد بن علي الهنائي إن البحرية السلطانية العمانية تشارك في المهرجان ممثلة في وحدة المسح البحري الهيدروغرافي، ووحدة الغوص ومكافحة الألغام البحرية، والمكتب الهيدروغرافي الوطني العماني، وطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، وذلك للاطلاع على ما تتمتع به هذه الأقسام من مواكبة لوسائل التقنية الحديثة.

وقالت الرقيب جليلة بنت عمر البلوشية من الجيش السلطاني العماني إن الجيش السلطاني العماني يشارك في المهرجان ممثلا في هندسة قوات السلطان المسلحة، وسرية خيالة مدرعات سلطان عمان، وفريق القفز الحر بمظلات سلطان عمان، والنادي العلمي، ومركز تدريب المغامرات، وذلك بهدف مواكبة ما وصلت إليه التقنية والتكنولوجيا الحديثة.