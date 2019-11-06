مركز شرطة الوطية ينظم لقاء لتبسيط الإجراءات في التعامل مع الحوادث البسيطة

مسقط - الرؤية

نظَّم مركز شرطة الوطية بقيادة شرطة محافظة مسقط اللقاءَ الموسَّع حول الإجراءات والتحديات في التعامل مع الحوادث البسيطة بين المعنيين بشرطة عمان السلطانية ومديري المرور ورؤساء أقسام الحوادث بقيادة شرطة المحافظة، وبين شركات التأمين وهيئة سوق المال؛ وذلك برعاية العقيد ربيع بن عبدالله البلوشي مساعد قائد شرطة محافظة مسقط.

وتناول اللقاء تبسيطَ الإجراءات والتحديات في التعامل مع الحوادث البسيطة؛ حيث تمَّ تقديم أوراق عمل من قبل الإدارة العامة للمرور، والهيئة العامة لسوق المال، وشركات التأمين. وفي ختام اللقاء، اتفق الجميع على المزيد من الجهود وتكثيف التعاون والتكاتف خدمة للصالح العام وتذليل العقبات والتحديات ورفع التوصيات والمقترحات للجهات المختصة.