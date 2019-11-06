إزالة أكثر من 4 أطنان مخلفات وإنذار 167 محلا ضمن جهود بلدية ظفار

مسقط - الرؤية

نفَّذتْ بلدية ظفار -مُمثلة في دائرة النظافة العامة بالمديرية العامة لبلدية صلالة- مؤخرا، حملة للنظافة العامة؛ شملت جميع الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية في مدينة صلالة.

وتضمَّنت أعمال الحملة -والتي شملت كذلك نظافة السهول والشواطئ- إزالة الكثير من المخلفات والمشوهات؛ ومنها: قطع الشجيرات الميتة، وإزالة الحشائش الضارة والمخلفات المنزلية والسكراب، وشتى أنواع المخلفات؛ حيث وصل إجمالي الشحنات المفرغة إلى 803 شحنات، تم نقلها إلى المردم بوزن بلغ 4,566 طنا من المخلفات.

وأزال عمال النظافة مخلفات العديد من المواقع التي تقام بها الأعراس ومختلف المناسبات؛ حيث بلغ عددها أكثر من 110 موقع، إضافة إلى القيام بتنظيف الشوارع العامة من الأتربة.

ونفذت البلدية العديد من الجولات التفتيشية والرقابية، وتم خلالها إنذار 167 محلا، وتغريم 4 محلات لمخالفة اشتراطات النظافة العامة المعمول بها في البلدية بمدينة صلالة، وقد شملت الزيارات المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والمزارع.

وتهيب بلدية ظفار بكافة المواطنين والمقيمين والزوار ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة بالمحافظة؛ من خلال رمي المخلفات في أماكنها المخصصة، والتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفين لاشتراطات النظافة العامة بالاتصال على مركز اتصالات بلدية ظفار 1771.