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لجنة التقييم الأولي لشهر البلديات تطلع على المشاريع المنفذة بولاية هيماء

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 07:52 م بتوقيت مسقط

لجنة التقييم الأولي لشهر البلديات تطلع على المشاريع المنفذة بولاية هيماء

هيماء- محفوظ الشيباني

زارتْ لجنة التقييم الأولي لشهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين للعام 2019م، ولاية هيماء، برئاسة حميد بن عبدالله الهنائي المدير العام المساعد بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة؛ وذلك للاطلاع على المشاريع والأنشطة التوعوية المنفذة بالولاية.

وبدأتْ اللجنة أعمالها بلقاء تعريفي حول البرامج والفعاليات المنفذة؛ وذلك بحضور أعضاء لجنة شؤون البلدية بولاية هيماء، وحضور سلطان بن راشد المعمري مدير بلدية هيماء، وسالم بن علي المحروقي مدير دائرة التوعية والعلاقات العامة ممثل المديرية بمحافظة الوسطى.

وأشادت اللجنة الزائرة بالجهود التي تبذلها لجنة شؤون البلدية بولاية هيماء في مشاريع التجميل والتطوير والاهتمام بالمظهر العام والمشاريع المائية والخدمية والمجتمعية والأنشطة التوعوية التي تنفذها وتسهم في خدمة الولاية والارتقاء بالمنافسة.

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