تدشين مبادرة "إشراقة كيمجي رامداس" لدعم التنمية الاجتماعية في شمال الشرقية

إبراء - بدر الحبسي

دُشنت، أمس، في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية، مبادرة "إشراقة" -جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية- والمتعلقة بتقديم الدعم لمجموعة من الخدمات والمبادرات المجتمعية.

ودشن المبادرة سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري والي إبراء، الذي قال إن المبادرة تستهدف تقديم الدعم لمجموعة من الخدمات بمبلغ 100 ألف ريال عماني؛ حيث سيتم إسناد بعض المشاريع إلى مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية تشجيعا لها في الحصول على المشاريع الخدمية. وأشار إلى أن المبادرة تتضمن تطوير البنية الأساسية في 13 مدرسة بالولاية، إضافة إلى تقديم الدعم لمركز إبراء الصحي من خلال توفير أجهزة ومعدات طبية، إلى جانب الدعم إلى جمعية المرأة العمانية، بتوفير حافلتين سعة 15 راكبا، وذلك دعما لأنشطة الجمعية. وأضاف سعادته أن المبادرة تشمل في الجانب المجتمعي المساهمة في بناء مسجدين ومجلسين عامين والتي تم تحديدها عن طريق الجهات المختصة بالولاية.

وفي نهاية الاجتماع الذي أقيم بقاعة الاجتماعات بمكتب والي إبراء، أمس، وجه سعادة الشيخ الوالي الشكر لمبادرة إشراقة جناح كيمجي رامداس للمسؤولية الاجتماعية على ما تسهم به في دعم التنمية المحلية.

وحضر الاجتماع عدد من المعنيين بالقطاعات الحكومية المختصة بمجالات المبادرة، إضافة إلى عدد من المعنيين بشركة كيمجي رامداس وهم فريق إشراقة الذي يضم كلا من: نايليش كيجمي عضو مجلس الإدارة، وعبدالكريم بن سرور الجابري مدير تطوير الأعمال، وأيمن حمزة مدير إشراقة، وبعضا من أعضاء الفريق وشيوخ وأعيان الولاية.

يشار إلى أن إشراقة هي جناح المسؤولية الاجتماعية لشركة كيمجي رامداس بالسلطنة، وتعمل على تنمية المجتمع المحلي ضمن التزامها بتمكين أفراد المجتمع من خلال توفير السبل اللازمة لمساعدتهم على تحقيق قدراتهم؛ حيث قامت مجموعة كيمجي رامداس بتأسيس شراكة من المجتمع العام والمؤسسات التعليمية بهدف مساعدة وتطوير المجتمع بشكل عام، وتأهيل الشباب وتمكين المرأة بصفة خاصة.