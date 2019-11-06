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2.1% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 07:50 م بتوقيت مسقط

2.1% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني

 

مسقط – الرؤية

ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 2.1% مسجلا 105.8 نقطة مقارنة بـ 103.6 نقطة بنهاية أغسطس 2018م، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع القوة الشرائية للريال العماني فيما زادت السيولة المحلية بنحو 736 مليون ريال عماني.

وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ جملة النقد المصدر (المتداول) بنهاية أغسطس 2019م بلغت مليارا و620 مليونا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018م، التي شهدت نقدا مصدرا بمليار و723 مليونا و400 ألف ريال عماني.

 

وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق (م1) ـ الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحليةـ بنسبة 0.4% ليصل إلى 5 مليارات و119 مليونا و900 ألف ريال عماني مقارنة مع 5 مليارات و138 مليونا و400 ألف ريال عماني بنهاية أغسطس 2018م.

وارتفعت السيولة المحلية (م2) في نهاية أغسطس 2019م بنسبة 4.5% مسجلة 17 مليارا و253 مليونا و800 ألف ريال عماني مقارنة بـ 16 مليارا و517 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من 2018م. وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني 6 مليارات و868 مليونا و100 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 22.8% عن نهاية أغسطس 2018م التي بلغت فيها الأصول الأجنبية 5 مليارات و594 مليونا و200 ألف ريال عماني.

ومن جانبها بلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أغسطس الماضي 14 مليارا و920 مليونا و500 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 5.6% عن نفس الفترة من عام 2018م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 14 مليارا و133 مليونا و300 ألف ريال عماني.

وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية أغسطس 2019م بنسبة 4.3% ليبلغ 25 مليارا و765 مليون ريال عماني مقارنة مع 24 مليارا و698 مليونا و100 ألف ريال عماني كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض بـ 2.2% حيث سجل في نهاية أغسطس 2019م ما نسبته 5.34% مقارنة مع 5.22% خلال نفس الفترة من عام 2018م.

 

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