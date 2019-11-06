الأربعاء, 06 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

"سوق المال" تختتم ورشة الرقابة على الشركات المدرجة

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 07:50 م بتوقيت مسقط

"سوق المال" تختتم ورشة الرقابة على الشركات المدرجة

مسقط - الرؤية

تختتم الهيئة العامة لسوق المال ورشة تدريبية بعنوان الرقابة والتفتيش على الشركات المدرجة، وذلك في فندق سندس روتانا بمسقط، برعاية محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وشارك في الورشة ممثلون عن مصرف البحرين المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة، إلى جانب هيئة أسواق المال الكويتية، وهيئة السوق المالية السعودية.

وهدفت الورشة إلى تزويد المشاركين بالخبرات والمهارات المتعلقة بقضايا التفتيش على الشركات المدرجة في السوق وكذلك الرقابة على عمليات التداول بأسواق المال، وتزويد المشاركين بحالات عملية وحقيقية لمواضيع التفتيش والرقابة، إضافة إلى فهم وتحليل طرق التلاعب بأسواق المال وكيفية مكافحتها.

واحتضنت الورشة في يومها الأول عدة جلسات، حملت الأولى عنوان: "مستقبل الاختلاسات والتلاعبات المالية، الروبوتات وعصر الذكاء الاصطناعي" وناقشت نظرية الاختلاس والربط العملي للإخفاقات بين حوكمة الشركات وأدوات الضبط الداخلي وبين حدوث الاختلاسات، إلى جانب التجول الرقمي في عالم المال وما يصاحبه من صعوبات في فهم واكتشاف التلاعب والاختلاسات في الشركات.

وحملت الجلسة الثانية عنوان حالات اختلاس حقيقية، عندما تصبح السرقة موضة وتم فيها دراسة حالات اختلاس حقيقية في عدد من الشركات ومقارنة نظام الحوكمة الداخلي لهذه الشركات أما الجلسة الثالثة فتناولت التعرف على معايير إعداد التقارير المالية IFRS إلى جانب معايير التدقيق الدولية ISAs وأخيراً المعايير الدولية للتدقيق الداخلي IPPF وتم توضيح وشرح هذه المعايير والتعرف على الممارسات العملية وأهميتها من وجهة نظر الجهات الرقابية.

واستهل اليوم الثاني جلسته الأولى بدراسة حالات حقيقية للتلاعبات المحاسبية، وتم عرض حالات عن شركتين تعملان في مجال الطاقة وشركة في مجال الكيماويات وتم مناقشة التلاعب المحاسبي المتبع من قبل الشركة، إلى جانب الخسائر التي تكبدها مُساهمو الشركة والنزاع القضائي الذي حصل بين الهيئة العامة لسوق المال وهذه الشركات وأيضًا العقوبة التي اتخذت. وفي الجلسة الثانية تم طرح موضوع منهجية المُراجعة الرقابية المبنية على أساس المخاطر، وتم التدريب على إعداد منهجية المراجعة الرقابية على الشركات من قبل الجهة الرقابية بناءً على الدروس المستفادة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 ديسمبر 2016

وفد إيراني يطلع على تجربة سوق المال في تنظيم التداول والرقابة على الشركات المدرجة

المزيد

21 أبريل 2016

"سوق المال" تصدر ضوابط جديدة للمكاتب المعتمدة للتدقيق على الشركات المدرجة

المزيد

12 فبراير 2019

سوق مسقط تطلق جلسات نقاشية مع الشركات المدرجة

المزيد

25 يونيو 2016

تراجع قيمة الشركات المدرجة بسوق مسقط دون 17 مليار ريال

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

باحثة عمانية تحصل على الدكتوراه في علوم التربية من تونس

المحليات - أخبار

أمين عام "جيبكا" لـ"الرؤية": السلطنة تتجه بقوة نحو العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية

قضايا محلية - حوارات

بيان من "ظفار للطاقة" حول برادات المياه العامة

المحليات - أخبار

استيعاب العاملين بشركة الحراسة الأمنية في "مصفاة الدقم"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

آخر تطورات أزمة شركة الحراسة الأمنية بمصفاة الدقم

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة