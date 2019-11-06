"القوى العاملة" تبدأ مرحلة تقييم طلبات الترشح للانضمام لبرنامج "اعتماد"

مسقط – الرؤية

بدأ البرنامج الوطني للتطوير القيادي وتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص "اعتماد" مرحلة تقييم طلبات الترشح للانضمام للبرنامج، وسيكون على المترشحين للبرنامج تخطي عدد من الاختبارات والمقابلات قبل انضمامهم للدفعة الأولى من البرنامج والتي ستضم 500 مشارك من كبرى الشركات العاملة في القطاع الخاص في عدد من القطاعات الواعدة.

وقد شارك أكثر من 350 مرشحًا في اختبارات مراكز التقييم في مسقط وصلالة، وخضع المترشحون لعدد من الاختبارات التي عملت على تقييم القدرات العامة والتفكيرية وقدرة المترشح على التعامل مع المعلومات والبيانات والأنماط المكتوبة، بالإضافة للمهارات الشخصية والعمل ضمن الفريق وإدارة المهام، واللغة الإنجليزية والقدرة على التواصل وتلقي المعلومات، وعدد من المهارات الإدارية. وستستمر مرحلة التقييم للأسابيع المقبلة مع باقي المترشحين للبرنامج حيث سيكون هناك مركز تقييم آخر في محافظة مسقط.

ويهدف برنامج "اعتماد" إلى تدريب وتأهيل 10 آلاف عُماني من العاملين في القطاع الخاص ورفع مستوى مهاراتهم القيادية والإشرافية من خلال برنامج متخصص تم تصميمه بالشراكة مع مؤسسات ومراكز عالمية ومحلية ذات خبرة في صقل المهارات الإدارية وتدريب القيادات.

ويطبق برنامج "اعتماد" أفضل الممارسات التدريبية المعتمدة من خلال شركاء التدريب للبرنامج، حيث يتم تنفيذه بالشراكة مع شركة محلية رائدة في التخطيط والتنفيذ للبرامج التدريبية والقيادية على مستويات عالية، حيث تقدم شركة "تكاتف" تجربة تدريبية فريدة عبر استراتيجيات التدريب القيادي المعتمدة من مركز القيادية الإبداعية "CCL".

وتشرف وزارة القوى العاملة على تنفيذ مبادرة البرنامج الوطني للتطوير القيادي وتمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص "اعتماد"، بالتعاون مع فريق المبادرة الذي يأتي معظم أعضائه من القطاع الخاص، فيما تدعم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة المبادرة وتتابع سيرها.