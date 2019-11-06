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دورة للتدريب على الاستزراع التكاملي في المياه العذبة

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 07:48 م بتوقيت مسقط

دورة للتدريب على الاستزراع التكاملي في المياه العذبة

 

 

مسقط - العمانية

 

تختتم وزارة الزراعة والثروة السمكية اليوم دورة تدريبية في مجال الاستزراع التكاملي في المياه العذبة، بالرميس، بمشاركة 30 من موظفي الاستزراع السمكي بالمحافظات الساحلية والمختصين من الشؤون الزراعية في المحافظات غير الساحلية.

وتهدف الدورة إلى إكساب المختصين المعرفة اللازمة بأهم تقنيات ونظم الاستزراع التكاملي، وتعريفهم بمشاريع وطلبات الاستزراع السمكي التكاملي، وإجراءات استقبال طلبات الاستزراع التكاملي وتقييمها من الناحية الفنية، وتعريفهم بأهم جوانب الاستزراع التكاملي التي يجب متابعتها ومراقبتها بشكل دوري، وتعريفهم بإجراءات وأعمال مراقبة مشاريع الاستزراع التكاملي.

وتتناول كيفية تقييم مشاريع الاستزراع التكاملي، وجودة المنتجات السمكية وكيفية الحفاظ على جودة الأسماك بعد حصادها، والممارسات اليومية في المزرعة السمكية وأهم المعايير التي يتم التركيز عليها، وكيفية تقييم الوضع الصحي للأسماك عن طريق حركة الأسماك وشكلها الخارجي، وأهمية الفصل بين الأسماك حسب الأحجام لما له أثر على صحة الأسماك ونموها، وكيفية التخلص من الأسماك النافقة بطريقة صحية.

 

 

 

 

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