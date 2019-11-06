"كاوتش" و "محيا" يشاركان في مسابقة إنجاز العرب الثالثة عشرة لرواد الأعمال الشباب العرب 2019

الرؤية – مريم البادية

رعى صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء للعلاقات والشؤون الدولية والممثل الخاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد - حفظه الله ورعاه - أمس الحفل الثالث عشر لتوزيع جوائز مسابقة إنجاز العرب للشباب رائدي أعمال 2019، حيث شارك فيها فريقان عمانيان وهما شركة كاوتش وشركة محيا، والذي يقام في كمبينسكي الموج بمسقط.

ومن جانبها قالت خولة الحارثي، الرئيس التنفيذي لإنجاز عمان: "تتمتع السلطنة مثل غيرها من الدول العربية بأعداد كبيرة من الشباب من ذوي الإمكانات الضخمة، وقد قام الفريقان المشاركان بدمج ابتكارات ممتازة في مشاريع أعمالهم التجارية، ونحن نتطلع إلى رؤية كيف تتنافس أفكارهم أمام غيرهم من المشاركين، وستكون هذه بالتأكيد فرصة تعليمية رائعة للفرق العمانية لاكتشاف المزيد حول ما يبتكره زملاؤهم في أماكن أخرى من العالم العربي، وفرصة للتعاون معهم في المستقبل؛ إذ إنّ القوة الكامنة في هذه الأشكال من التعاون هي غير محدودة".

وتعد شركة كاوتش، إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الأثاث من القطن والإسفنج الذي أعيد تدويره واستخدامه، وتعمل الشركة على ضمان أن يعكس تصميم وجمال الأثاث مزيجًا غنيًا من الأساليب العربية والمعاصرة. ويساعد استخدام الشركة لمواد صديقة للبيئة في التقليل من بقايا البوليستر من القطن والإسفنج الصناعي التي يتم رميها في البيئة، والفريق الآخر هي شركة محيا، المتخصصة في الإنتاج المستدام للأعلاف الحيوانية المغذية ذات المستويات العالية من البروتين.

ويتنافس أكثر من 80 طالبًا وطالبةً من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على جوائز "شركة العام" و"منتج العام" و "التأثير الاجتماعي". وسيحضر حفل توزيع الجوائز أكثر من 500 شخص بمن فيهم كبار المسؤولين الحكوميين، والشخصيات العامة الموقرة.

وجاءت مسابقة هذا العام تتويجاً لجهود 19 فريقًا من عُمان، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، والكويت، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، ومصر، وتونس، وفلسطين، وقطر، واليمن.