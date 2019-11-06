بيان من "ظفار للطاقة" حول برادات المياه العامة

صلالة- الرؤية

أصدرت شركة ظفار للطاقة بيانا حول مخاطر استخدام برادات المياه العامة (السبيل) التي لا تتطابق توصيلاتها مع معايير القياسية الكهربائية العمانية، وذلك لضمان الامان والسلامة لمستخدميها ووصفتها بأنها "ممارسات غير آمنة".

وأكدت الشركة أنها تلقت تقارير من فرقها الفنية عن وجود بعض العيوب الفنية في عملية توصيل وتزويدها بالكهرباء بشكل غير آمن، الأمر الذي استدعى صدور هذا البيان. وقال البيان إنه في الوقت الذي يتسابق فيه أهل الخير لإقامة مشاريع خيرية، ومبادرة الأسر والمحسنين بتركيب برادات مياه السبيل في الأحياء السكنية والاماكن العامة والمساجد لتكون بمثابة صدقة جارية عن أمواتهم أو كخدمة إنسانية تقدم لعابري السبيل، فإن الحاجة تظهر إلى وضع معايير وإرشادات حول فحصها وصيانة تمديداتها وآلية تركيبها وتشغيلها والتأكد من سلامة مياهها تعزيزاً للصحة والسلامة العامة وللحيلولة دون وقوع حوادث الصعق الكهربائي لمستخدميها.

وحرصا على سلامة الجميع، تهيب شركة ظفار للطاقة من الجمهور أهمية التعامل مع الكهربائيين المرخصين المعتمدين لديها لضمان التوصيل الصحيح وفق الأسس والمعايير القياسية للسلامة الكهربائية ولتفادي أي حوداث صعق كهربائي مستقبلا- لاقدر الله.

وأكدت الشركة في البيان أنها ستقوم بحملة مسح تفتيشية على مواقع البرادات في عموم محافظة ظفار قريبا، فإذا ما تبيّن لها اكتشاف أية مخالفات غير آمنة تضر بالجمهور، فإنها ستقوم بقطع تلك التوصيلات مباشرة مع تنبيه صاحب المنشأة عن تلك المخالفة دون سابق انذار وذلك وفق إجراءات الأمن والسلامة المتبعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية مع توجيه صاحب الشأن لتعديل وضع البراد أو تغييره طبقاً للاشتراطات اللازمة للسلامة مع توعيته بأهم الاشتراطات الواجب توافرها.

وتنصح الشركة بضرورة الاهتمام بالإستخدامات الكهربائية ومن بينها برادات مياه السبيل التي يوجد فيها عامل المياه والكهرباء بالخدمة ذاتها، ما يعطي فرصة لغياب عامل السلامة خاصة لوجودها في مناطق مكشوفة تحت ظروف الشمس والمطر والغبار والرطوبة الشديدة وغيرها، وننصح دائماً أن يكون للأجهزة الكهربائية المكشوفة توصيل كابل كهربائي بالحمل المناسب وأن تكون جميع التوصيلات الكهربائية ذات جودة عالية ومقاومة للمياه ومثبته وموضوعة داخل مواسير عازلة والتأكد من وجود القاطع الكهربائي الأرضي لحماية الدوائر الكهربائية من الإلتماس وقطع الكهرباء عن الجهاز وضرورة "تأريض" جسم, البراد لتفريغ اي تسرب كهربائي للأرض وان تكون برادات المياه موضوعة على من الخرسانة بسمك (10 سم) على الأقل عن سطح الأرض حتى لا تغمر المياه جسم المحرك في حال تسربها أو في حال وصول مصدر مائي أخر إليها وتثبيت جسم البراد بشكل محكم يمنع سقوطها في حال عبث الأطفال بها ويفضل عمل مظلة واقية لسقف البراد وذالك لمنع تعرضها لمياه الأمطار التي قد تؤدي إلى تسرب الماء إلى قلب البراد مما يؤدي إلى حدوث التماس الكهربائي.

وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على أهمية توخي إجراءات الحرص والسلامة القصوى عند القيام بالتوصيلات الكهربائية، لافتة إلى ضرورة التواصل المباشر مع الشركة عبر الرقم المجاني 80077700 للإستفسار والتوضيح عن الاشتراطات الآمنة او للتبليغ عن أية مخالفات من هذا النوع.