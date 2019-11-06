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استيعاب العاملين بشركة الحراسة الأمنية في "مصفاة الدقم"

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 07:24 م بتوقيت مسقط

استيعاب العاملين بشركة الحراسة الأمنية في "مصفاة الدقم"

الدقم - الرؤية

استدعتْ هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المقاولين المنفذين لمشروع مصفاة الدقم، وعلى مدار يومين تابعت قضايا العمال بشركة الحراسة الأمنية، والتي كانت تعمل بمشروع مصفاة الدقم، والتي لم تحصل على موافقة شرطة عمان السلطانية والمخالفة لأحكام المرسوم السلطاني رقم (٢٤/٩٩) بتنظيم ممارسة تقديم الخدمات الأمنية الإضافية، ودون التزامها بمتطلبات التسجيل والترخيص من قبل الهيئة.

وترأس الاجتماع الدكتور إسماعيل بن أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي بالوكالة في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والذي ضم ممثلين من شركة مصفاة الدقم، وعددا من المقاولين المنفذين لمشروع المصفاة، وبحضور من وزارة القوى العاملة.

وتقرَّر خلال الاجتماع حل موضوع العاملين المتضررين وعددهم 158 عاملا، وتم الاتفاق على استيعابهم وتوزيعهم على المقاولين الأساسيين والفرعيين؛ وذلك على النحو الآتي: ستستوعب شركة سايبيرم (SAIPEM) 72 عاملا فيما ستأخذ شركتي تي.آر ودايو (TR & Daiwoo) 24 عاملا، وستأخذ شركتا بتروفاك وسامسونج (Petrofac & Samsung JV) 22 شخصا، فيما سيوزَّع الباقون على المقاولين الفرعيين في وقت أقصاه 3 أسابيع.

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