"ديم" تبحث الجاهزية لتنفيذ ربط المشاريع المائية في مسقط والداخلية وجنوب الباطنة

مسقط - العمانية

عقدتْ اللجنة التنفيذية لإدارة الحالات الطارئة بالهيئة العامة للمياه "ديم"، أمس، اجتماعًا لاستعراض الجاهزية التي تمَّ رسمها لتنفيذ أعمال ربط المشاريع المائية بمحافظات مسقط وجنوب الباطنة والداخلية، ورفع كفاءة شبكة نقل المياه، وسيتم تنفيذها في 2 و3 من شهر ديسمبر المقبل لمدة 48 ساعة.

وترأس الاجتماع سعادة محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للمياه.. وناقش الاجتماع أبرز الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لضمان عدم نقص إمدادات المياه في محافظات جنوب الباطنة والداخلية، إضافة إلى ولاية السيب؛ وتشمل هذه الإجراءات تشغيل الآبار الاحتياطية وتفعيل الضخ العكسي بين محطات التحلية وملء الخزانات التجميعية.

وتشملُ الإجراءات أيضا تفعيل أدوات السلامة وإدارة المخاطر لضمان تنفيذ الأعمال وفق المخطط له دون تأخير، كما تطرق الاجتماع إلى آلية التوعية بأهمية الترشيد خلال فترة الصيانة والتنويه للمشتركين بوجود أعمال الصيانة عبر التواصل مع الجمهور والمشتركين من خلال مكاتب الولاة وتفعيل الدور الإعلامي.