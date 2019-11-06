الأربعاء, 06 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

معرض للشركات الطلابية في "جراند مول نزوى"

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 07:23 م بتوقيت مسقط

نزوى - العمانية

افتتحتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الداخلية، أمس، بمجمع جراند مول نزوى، بالتعاون مع المركز الوطني للتوجيه المهني، معرضا للشركات الطلابية بمؤسسات التربية والتعليم العالي، تحت رعاية سعادة الشيخ مسلم بن محمد الوحشي والي منح.

وألقى المهندس حمد بن سعيد الربخي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية، كلمة؛ أشار فيها إلى أن تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة قائمة على أفكار ابتكارية تعد من عوامل قوة الاقتصاد الوطني التي يجب تحفيز الأجيال الناشئة إلى ممارسة العمل فيها وكسب خبراتها. ويُشارك في المعرض 30 شركة طلابية من مختلف المؤسسات التعليمية بمحافظة الداخلية، ويتضمن عددا من المنتجات الطلابية المختلفة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أبريل 2015

معرض للشركات الطلابية بمدرسة سلمى بنت قيس بالعوابي

المزيد

03 يوليو 2017

مشروعات مُبتكرة في معرض إنجاز عُمان للشركات الطلابية.. وإقبال على المنتجات الإبداعيّة

المزيد

24 أبريل 2019

تكريم الفائزين في معرض "بناة عمان للشركات الطلابية"

المزيد

24 أبريل 2019

تكريم الفائزين في معرض "بناة عمان للشركات الطلابية"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

باحثة عمانية تحصل على الدكتوراه في علوم التربية من تونس

المحليات - أخبار

أمين عام "جيبكا" لـ"الرؤية": السلطنة تتجه بقوة نحو العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية

قضايا محلية - حوارات

بيان من "ظفار للطاقة" حول برادات المياه العامة

المحليات - أخبار

استيعاب العاملين بشركة الحراسة الأمنية في "مصفاة الدقم"

الاقتصاد - محلي

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

آخر تطورات أزمة شركة الحراسة الأمنية بمصفاة الدقم

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة