معرض للشركات الطلابية في "جراند مول نزوى"

نزوى - العمانية

افتتحتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة الداخلية، أمس، بمجمع جراند مول نزوى، بالتعاون مع المركز الوطني للتوجيه المهني، معرضا للشركات الطلابية بمؤسسات التربية والتعليم العالي، تحت رعاية سعادة الشيخ مسلم بن محمد الوحشي والي منح.

وألقى المهندس حمد بن سعيد الربخي رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية، كلمة؛ أشار فيها إلى أن تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة قائمة على أفكار ابتكارية تعد من عوامل قوة الاقتصاد الوطني التي يجب تحفيز الأجيال الناشئة إلى ممارسة العمل فيها وكسب خبراتها. ويُشارك في المعرض 30 شركة طلابية من مختلف المؤسسات التعليمية بمحافظة الداخلية، ويتضمن عددا من المنتجات الطلابية المختلفة.