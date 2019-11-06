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"الغرفة" تبحث فرص الاستثمار مع وفد طبي تايواني

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 07:21 م بتوقيت مسقط

"الغرفة" تبحث فرص الاستثمار مع وفد طبي تايواني

مسقط - العمانية

استقبلتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان، أمس، بالمقر الرئيسي للغرفة، وفدا طبيا من مركز التجارة الدولي التايواني، واستعرضَ اللقاءُ الفرص الاستثمارية في المجال الطبي بين السلطنة وإقليم تايوان، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات التعاونية من خلال تطوير نشاط السياحة العلاجية في السلطنة، والاستفادة من الخبرة التايوانية؛ حيث يعد إقليم تايوان من الأقاليم المتقدمة في المجال الطبي، ويمتلك كوادر طبية جيدة يمكن الاستفادة من خبرتها، كما استعرض اللقاء أهم المعدات الطبية في كلا الجانبين وآليات تطوير التبادل التجاري بينهما.

وتشيرُ الإحصائيات إلى أنَّ إجمالي الواردات من إقليم تايوان إلى السلطنة تجاوز 25 مليون ريال عماني خلال عام 2017 فيما بلغت الصادرات العمانية خلال نفس العام حوالي 487 مليون ريال عماني. وبلغ حجم الاستثمارات التايوانية المسجلة في السلطنة حتى العام 2016م، 700 ألف ريال عماني، وبلغت المساهمة التايوانية مليونا و23 ألف ريال عماني حتى عام 2016 بنسبة ما يقارب 5ر17 بالمائة وبمساهمة 3 شركات استثمارية.

وشهد اللقاء عقد جلسات ثنائية بين أصحاب الأعمال العمانيين ونظرائهم من الإقليم التايواني لبحث سبل إمكانية إقامة شراكات تجارية بين الجانبين.

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