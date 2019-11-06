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"تعليمية الوسطى" تكرم 37 من الموظفين المجيدين

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 06:06 م بتوقيت مسقط

اثناء تكريم المجيدين
احد المكرمين
الحضور اثناء الحفل
الحضور في القاعة
تكريم الكوادر المجيدة
تكريم موظف مجيد
جانب من التكريم
جانب من الحضور
كلمة المكرمين
صورة تذكارية للمكرمين
هدية تذكارية لراعي الحفل

 

 

هيماء- محفوظ الشيباني

 

احتفلت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى بتكريم الموظف المجيد السابع للعام الدراسي 2018/2019م، بقاعة المناسبات التربوية بولاية هيماء وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظ الوسطى وبحضور الدكتور سالم بن سعيد المعشني المدير العام ومسؤولي القطاع المدني والعسكري بالمحافظة وعدد من أعضاء الأسرة التربوية بالمديرية حيث تم تكريم 37 موظفا مجيدا من مختلف دوائر وأقسام المديرية.

 وبدأت فعاليات الحفل بآيات من الذكر الحكيم عقبها كلمة المديرية ألقاها الفاضل سعيد الحرسوسي مدير عام مساعد للشؤون الإدارية والمالية والمشاريع، وقال الحرسوسي، نحتفيَ سوياً بالموظفِ المجيدِ حيث يُعدُّ العنصرُ البشريٌّ هو الموردُ الأساسيُّ في أيِّ مؤسسةٍ وهو العنصرُ الأهمُ لنجاحِها لذا كان لابد من التركيزِ على تطويرِهِ وتأهيلهِ   وتحفيزهِ على الإتقانِ والتفاني في العمل وتأديتهِ على أكملِ وجهٍ.

وأوضح الحرسوسي، أن المديرية تحتفي بتكريمِ الموظفِ المجيدِ للعامِ السابع على التوالي والتي تهدفُ من خلاله إلى تطويرِ العملِ الإداريِّ وإيجادِ بيئةٍ وظيفيةٍ مثاليةٍ  يتنافسٌ فيها منتسبيو المديريةِ للقيامِ بمهامهِم وواجباتهِم الوظيفيةِ على أكملِ وجهٍ.

وتخلل الحفل عرض مرئي بعنوان «فعاليات وإنجازات» يستعرض أهم المحطات والفعاليات التي حققتها المديرية على المستوى المحلي والسلطنة. وبعد ذلك، ألقى ياسر الحاتمي رئيس قسم تطوير الأداء المدرسي كلمة المجيدين.

 وقال الحاتمي، :«تكريمكم لنا ولزملائنا من قبل دليل واضح على اهتمامكم الكبير ودعمكم اللامحدود لهم. زملائي المكرمين لهذا اليوم لقد بذلتم جهودا جميلة ورائعة استحققتم بها هذا التكريم الذي يضعكم أمام مسؤولية أكبر وشعورا بالانتماء لهذه المؤسسة ورغبة شديدة في خدمة من ينتمون لها».

وفي ختام الحفل قام راعي الحفل سعادة الشيخ محافظ الوسطى بمعية الدكتور سالم المعشني المدير العام بتعليمية الوسطى بتكريم المجيدين من الموظفين والموظفات، كما قام المعشني بتقديم هدية تذكارية لراعي الحفل. 

 

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