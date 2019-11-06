افتتاح المؤتمر السنوي الدولي لجراحة المخ والأعصاب بمشاركة 100 مختص

مسقط – الرؤية

رعى سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، أمس الأربعاء بفندق كراون بلازا افتتاح المؤتمر السنوي الدولي لجراحة المخ والأعصاب ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمستشفى خولة بالتعاون مع الرابطة العمانية للجراحة العصبية.

تضمن الافتتاح كلمة للدكتور علي بن محاد المعشني، استشاري أول جراحة المخ والأعصاب بمستشفى خولة، رحب في بدايتها بالحضور، ثم تطرق إلى الاهتمام الذي توليه وزارة الصحة لخدمات المخ والأعصاب في السلطنة من خلال تنظيم هذه الفعاليات العلمية التي يستفيد منها المشاركون وتنعكس بالتالي على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمستفيدين من هذه الخدمات عمومًا.

وأكد المعشني، أن المؤتمر يسعى لتحقيق العديد من الأهداف من بينها الوقوف على أحدث المستجدات في مجال طب المخ والأعصاب والأدوية والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، وتبادل الخبرات بين جراحي السلطنة والجراحين الدوليين وغيرها من الأهداف.

وحفل برنامج الافتتاح بمحاضرات عدة إحداها للدكتور جي.بي ميشرا، رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى خولة، سلط فيها الضوء على المؤتمر السنوي الدولي لجراحة المخ والأعصاب وبرنامجه العلمي.

بدأت جلسات المؤتمر بمشاركة أكثر من 100 مختص بينهم أطباء جراحة المخ والأعصاب وفنيي العلاج الطبيعي وممرضي أقسام الجراحة العصبية والعناية المركزة والتخدير والعمليات والطوارئ من مختلف أرجاء السلطنة ومن عدد من المؤسسات الصحية الخاصة، بالإضافة إلى المحاضرين المحليين؛ يحاضــر خلال المؤتمر محاضرون دوليون من السعودية والهند والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا.

ويسلط المؤتمر الضوء على التحفيز العميق للدماغ لعلاج اضطرابات الحركة، جراحات الصرع، عمليات التعديل العصبية لعلاج آلام التشنجات المزمنة، إصابات المخ والأعصاب لدى الكبار والأطفال.