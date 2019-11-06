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كلية التربية بالرستاق تحتفل بتخريج 236 من طلابها

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 06:02 م بتوقيت مسقط

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الرستاق - طالب المقبالي

 

احتفلت كلية التربية بالرستاق أمس بتخريج 236 خريجاً وخريجة من دفعة عام 2019م، في تخصصات تقنية المعلومات وإدارة الأعمال الدولية وإعداد معلم اللغة الإنجليزية، ورعى حفل التخرج سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي، وسعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة.

استهل الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الطالب حمد بن راشد الخديري من تخصص الرياضيات، بعدها ألقى الدكتور أحمد بن حميد البادري عميد الكلية كلمة قال فيها: «لقد دأبت وزارةُ التعليمِ العالي الموقرةُ على الاحتفاءِ بتخرجِ أبنائِها، وإيلاءِ هذا الحدثِ أهميةً قصوى، تكريمًا لهؤلاءِ الطلبةِ الذين أتموا مشوارَهم الدراسي عبرَ سنواتِ طويلةِ من الكدِّ والعطاءِ».

 

وأضاف الخديري،أن هؤلاءِ الطلبةَ هم جوهرُ عملِها، وصلبُ اهتمامِها، وأنهم كانوا وسيبقون المنتجَ الأهمَّ الذي تعمل الوزارةُ على رفعِ سويتِه، وتزويدِه بكلِّ ما هو ضروري .."

واستعرضت الكلمة إنجازات الكلية في المجالاتِ العلميةِ والأكاديميةِ، حيث تم نشر أكثرُ من 40 بحثا محكما، وثلاثة ُ كتب بالعام المنصرم، إضافةً إلى عشراتِ المشاركاتِ في المؤتمراتِ والندواتِ الدوليةِ والمعارضِ العلميةِ والمسابقات الطلابيةِ، وغيرها من الفعاليات ذاتِ العلاقةِ.

بعدها ألقت الخريجة عائشة بنت عبيد الحبسية، من تخصص إدارة الأعمال كلمة نيابة عن الخريجين والخريجات وقالت فيها: «يطيب لنا في هذا المقام، ونحن نقطف ثمار غرسنا، أن نرد الفضل لأهله. العاملين لأجلنا في كل حين، أصحاب الفضل الذي لا يدانيه فضل، صناع المعروف الذي يعلو فوق كل معروف. شكرا من القلب لكلية التربية بالرستاق».

 

 

 

 

 

 

 

 

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