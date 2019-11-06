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لجان التقييم الأولية لشهر البلديات تواصل أعمال التقييم الميدانية بشمال الباطنة

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 06:01 م بتوقيت مسقط

جانب من زيارة ولاية الحمراء
زيارة جعلان بني بو علي

 

مسقط – الرؤية

تواصل لجان التقييم الأولية لشهر البلديات وموارد المياه التاسع والعشرين لعام 2019م، أعمالها الميدانية لتقييم المشاريع التي نفذتها الولايات ضمن منافسات الشهر، والتي انطلقت مع بداية شهر أكتوبر تحت شعار «جهود متواصلة وتنمية مستدامة» للمنافسة على شرف الفوز بكؤوس حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه-.

وزارت اللجان ولايات صحم والخابورة بمحافظة شمال الباطنة، وولايات بهلاء والحمراء بمحافظة الداخلية، وولايات جعلان بني بوعلي وجعلان بني بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية، وتم خلال الزيارة الاطلاع على المشاريع المنفذة بالولايات والتي تنوعت ما بين مشاريع التجميل والتطوير كمشاريع تطوير الحدائق والمتنزهات وتجميل الطرق والأسواق والأحياء السكنية والتشجير، ومشاريع خدمة المجتمع كمشاريع إنشاء ممرات للمشاة ومشاريع تسوير المقابر، ومشاريع تنمية الموارد المائية كمشاريع صيانة الأفلاج وترشيد استهلاك المياه وغيرها من المشاريع التي تخدم الموارد المائية، بالإضافة إلى الاطلاع على الجهود الإعلامية والتوعوية والتي تهدف إلى تعزيز الوعي البلدي والمائي لدى كافة شرائح المجتمع بأهم القضايا البلدية والمائية.

 

 

 

 

 

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