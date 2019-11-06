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تخريج 612 خريجا وخريجة من الدفعة التاسعة بالكلية التقنية في عبري

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 06:01 م بتوقيت مسقط

تخريج 612 خريجا وخريجة من الدفعة التاسعة بالكلية التقنية في عبري

عبري- ناصر العبري

 

احتفلت الكلية التقنية بعبري مساء الأربعاء بتخريج الدفعة التاسعة من طلبتها وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالوهاب بن ناصر بن راشد المنذري نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية وبحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة التعليم التقني والتدريب المهني وسعادة الشيوخ الولاة وعدد من رؤساء المصالح الحكومية والخاصة بالمحافظة وأعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية بالكلية وأولياء أمور الطلبة.

وقال الدكتور حمدان بن محمد المنذري عميد الكلية في كلمة ألقها خلال اللقاء،: «نحتفل الليلة بفخر واعتزاز بتخريج 612 خريجا وخريجة في مستويات الدبلوم التقني والدبلوم التقني المتقدم والبكالوريوس التقني، وإرهاصات الثورة الصناعية الرابعة، قد تبلورت ملامحها وأصبحت حقيقة لابد لنا كمؤسسة تعليمية رائدة مواكبتها».

وأضاف المنذري، ترتكز الكليات التقنية على خطط استراتيجية طموحة صيغت أهدافها بعناية ورؤى عميقة تعكس مفهوم التعليم التقني، فقد أنهت الكلية في عام 2014 التقييم المؤسسي كمرحلة أولى، وها نحن نستعد ونمضي بخطى واثقة نحو المرحلة الثانية التقويم مقابل المعايير الموسسية في نهاية هذا العام الأكاديمي .

وقالت نوال بنت محمد بن سيف الصوافية، مساعدة العميد لشؤون الطلبة، :«نحتفل اليوم بتخريج الدفعة التاسعة من طلبة الكلية والبالغ عددهم 612 خريجاً وخريجةً في تخصصات الهندسة وتقنية المعلومات والدراسات التجارية  في مستويات البكالوريوس والدبلوم المتقدم والدبلوم، ومما يزيدنا فرحاً وفخراً تزامن هذه المناسبة مع إحتفالات البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد».

وأضافت أنَّ فرحة التخرج تأتي تتويجا لجهد دؤوب وعطاءٍ متواصل من هذه الكوكبة بعد سنوات من الجد والاجتهاد والسهر والمثابرة في هذا الصرح العلمي الذي احتضن أحلامهم وطموحاتهم.

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