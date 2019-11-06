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تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة.. تقنيات بلا حدود"

بنك مسقط ينظم أنشطة لنشر الثقافة المالية ضمن فعاليات "مهرجان عمان للعلوم"

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 05:44 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط ينظم أنشطة لنشر الثقافة المالية ضمن فعاليات "مهرجان عمان للعلوم"

 

مسقط - الرؤية

شارك بنك مسقط في إنجاح فعاليات مهرجان عمان للعلوم 2019 في نسختة الثانية، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة.. تقنيات بلا حدود"، وذلك بمشاركة 1200 مشارك منهم 200 متطوع إلى جانب 60 مؤسسة ومنظمة عالمية.

ويشهد المهرجان تنظيم 300 فعالية متنوعة من بينها مسابقات رائدة في البرمجة والروبوت ومسابقات الهاكاثون ومسابقات الطائرات بدون طيار (الدرون)، وعروض علمية على مسرح المهرجان إضافة إلى السينما العلمية.

ويأتي المهرجان استكمالا للجهود الوطنية الرامية إلى إعداد جيل جديد من المواهب المتميزة في مجالات العلوم لقيادة مسيرة التحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار من خلال توجيه النشء نحو مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حيث يعد ذلك نافذة من نوافذ المعرفة العلمية التي تسعى وزارة التربية لفتحها أمام الطلبة لدفعهم قدماً نحو تنمية الحس العلمي لديهم، كما يهدف المهرجان إلى إيجاد اتجاه إيجابي نحو العلوم والابتكار والبحث العلمي وتشجيع الطلبة على إدراك أهمية العلوم في الحياة وحثّهم على الابتكار ومواكبة التوجهات العالمية القائمة على نشر العلوم والتكنولوجيا والتغيرات والتطورات المستقبلية المتوقعة من الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز مهارات الطلبة للاندماج في المجتمع القائم على المعرفة وتشجيع الطلبة على مواصلة التعلم في التخصصات العلمية.

ويحرص بنك مسقط على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ومن بينها وزارة التربية والتعليم حيث لطالما تعاون البنك مع الوزارة في دعم المبادرات التي تدعم الثقافة المالية وكذلك العلوم والتكنولوجيا بين الطلاب من أجل تعزيز النمو والتطور المستقبلي لفئة الشباب.

وقد نظم بنك مسقط مؤخرًا عددا من الفعاليات والأنشطة والمبادرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وخلال مهرجان عمان للعلوم 2019 عقد بنك مسقط عددًا من أنشطة التوعية والثقافة المالية للطلاب، وذلك في الركن المخصص للبنك في المهرجان حيث يهدف البنك من هذه الأنشطة لرفع مستوى الوعي المالي للطلاب في سن مبكرة.

ويظل بنك مسقط ملتزما في المشاركة في تعزيز الوعي لأفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب الذين يمثلون مستقبل البلاد، كما يرى البنك أنّ المشاركة في مثل هذه الفعاليات هي وسيلة لسد الفجوة بين المعرفة المكتسبة من خلال التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تشجيع المهارات العملية والموجهة نحو العمل بين الشباب.

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