إقبال واسع على طرح "مسندم للطاقة".. وتوزيع الأرباح نهاية ديسمبر

مسقط – الرؤية

حظيت المرحلة الأولى من طرح "مسندم للطاقة" باهتمام واسع من المستثمرين بعد سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الشركة ومدير الإصدار الممثل بقسم الاستثمار في بنك مسقط. وأقيمت الاجتماعات واللقاءات في مسقط وصلالة وصحار وحضرها شريحة واسعة من المستثمرين بما في ذلك المؤسسات الاستثمارية والأفراد وممثلي الشركات العائلية، إلى جانب ممثلي المساهمين المؤسسين للشركة مع ممثلين عن فريق إدارة شركة مسندم للطاقة والذين حرصوا على الرد على استفسارات وأسئلة الحضور من المستثمرين والمحللين.

وقال سلطان بن حمد البرطماني، المتحدث عن مجموعة النفط العمانية وأوربك: شهدت عملية طرح شركة مسندم للطاقة والتي تُعدُّ أول عملية طرح لمجموعة النفط العمانية وأوربك تجاوباً ملحوظاً من قبل المستثمرين في سلطنة عمان. وتحظى الشركة بدعم راسخ من مؤسسيها الذين لديهم سجل حافل بالنجاح في تنفيذ محطات الطاقة الكبيرة محلياً وعالمياً. وستظل نسبة 60% من حصة الشراكة بين مجموعة النفط العمانية وأوربك وشركة إل جي إنترناشيونال كمؤسسين باقية لضمان فاعلية إدارة الشركة وحوكمتها بعد عملية الطرح. ونحن سعداء بالإقبال الكبير على عملية الطرح الأولي للشركة.

وقال أحمد طفيل الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة مسندم للطاقة: يعكس الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في عملية الطرح، ومن ذلك وجود مساهمين مؤسسين مرموقين ووجود سجل مستدام يمكن التعويل عليه من التدفقات النقدية حتى عام 2032 بغض النظر عن أية تغيرات في الطلب على الطاقة إلى جانب توزيعات تعتبر جيدة مقارنة بالشركات النظيرة في نفس المجال. وثمة عوامل ساهمت في جذب المستثمرين لعملية الطرح ومن ذلك عدم التزام الشركة بأي أحقية استخدام المقرض فائض الارباح لتسديد القرض في اتفاقية تسهيلاتها المالية مع الجهات المقرضة من الدرجة الأولى ولا تسويات مع الشركة المقاولة في عقد الهندسة والتوريد والبناء أو مع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه. وعلاوة على ذلك تم التأكيد للمستثمرين على أن أول توزيع للأرباح النقدية سيكون قدره 27.6 بيسة بعد شهر واحد من إدراج الأسهم (قبل نهاية عام 2019) والذي جاء بمثابة مفاجئة سارة للمستثمرين.

وأضاف سالم الهاشمي، مدير مشروع شركة مسندم للطاقة أن الطرح يوفر على المدى البعيد للمستثمرين فرصة المساهمة في إحدى الأصول الاستراتيجية الموجودة في محافظة مسندم، علماً بأنّ محطة مسندم للطاقة هي المحطة الوحيدة المستقلة في المحافظة والممثل الاستراتيجي للطاقة الكهربائية في المنطقة.

وتعرض شركة مسندم للطاقة 28,156,000 سهماً بسعر 260 إلى 325 بيسة للسهم، وبهذا السعر فإنّ الشركة تعرض عوائد متوقعة تتراوح من 8.6% إلى 10.7%. ويمكن للمستثمرين في المرحلة الأولى من الاكتتاب العام تقديم استمارات التقديم الخاصة بهم في الفرع الرئيسي لبنك مسقط أو بنك ظفار أو البنك الأهلي أو البنك الوطني العماني أو الخليجية بادر لأسواق المال أو اوبار كابيتال أو المتحدة للأوراق المالية من الساعة 10 صباحًا إلى 2 ظهرًا من 3 نوفمبر إلى 6 نوفمبر2019 ومن الساعة 10 صباحًا إلى 12 ظهر اليوم.