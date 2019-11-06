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حلقة عمل تحضيرية لجائزة صلالة للمياه والصرف الصحي

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 05:41 م بتوقيت مسقط

حلقة عمل تحضيرية لجائزة صلالة للمياه والصرف الصحي

 

صلالة – العمانية

 

نظم مجلس البحث العلمي أمس بالتعاون مع شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي حلقة العمل التحضيرية الأولى حول جائزة صلالة للمياه والصرف الصحي وذلك بقاعة المحاضرات بمقر الشركة بصلالة.

وتضمن برنامج الحلقة عددا من المحاضرات التدريبية من المختصين في مجلس البحث العلمي شملت تقديم نبذة عن أهم تحديات قطاع المياه والصرف الصحي؛ مع التطرق لأهداف ومتطلبات مراحل الجائزة المختلفة ومعايير وشروط قبول الأفكار الابتكارية.

وشملت الحلقة تقديم شرح حول الملكية الفكرية والبحث العلمي والابتكار واستعراض عدد من مجالات تطوير الأفكار الابتكارية وتسويقها كمنتج. إلى جانب الجلسات النقاشية التفاعلية مع المتقدمين.

وأشار الدكتور محمد بن ناصر الرواحي مدير البرنامج الاستراتيجي لبحوث المياه بمجلس البحث العلمي إلى أنّ الجائزة شهدت مشاركة واسعة من مؤسسات التعليم العالي ورواد الأعمال والباحثين والمبتكرين من مختلف محافظات السلطنة حيث بلغ عدد المتقدمين 61 مشاركا بواقع 27 فكرة ابتكارية في مجالات المياه والصرف الصحي. وأضاف أنّ حلقات العمل التحضيرية تأتي في إطار تدريب المتقدمين وصقل الأفكار البحثية لتكون أكثر واقعية وقابلة للتطبيق تمهيدا لعرضها أمام لجنة التحكيم.

وتأتي الجائزة كمبادرة بتنظيم من مجلس البحث العلمي ودعم من شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي وتهدف إلى إيجاد حلول ابتكارية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه بشكل عام وخدمات الصرف الصحي بشكل خاص، وتشجيع المبادرات البحثية المتميزة مع إمكانية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات يمكن تسويقها في السوق المحلي والعالمي.

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