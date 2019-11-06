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حبس خليجية 7 سنوات زورت جنسيتها للزواج من رجلين والعمل بوظيفتين

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 02:56 م بتوقيت مسقط

حبس خليجية 7 سنوات زورت جنسيتها للزواج من رجلين والعمل بوظيفتين

الكويت - الوكالات

قضت محكمة الجنايات في الكويت بحبس مواطنة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف، تزوجت بموجبها من اثنين وتوظفت في وظيفتين.

وذكرت صحيفة "الراي" الكويتي، أنه تقرر حبس زوج المتهة الأول 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد المبالغ المستولى عليها نتيجة عملية التزوير.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة، وهي عقد الزواج، وشهادة الطلاق، ومعاملة تقديمه للحصول على بدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعاملة الحصول على القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي، ومعاملة الحصول على العلاوة الاجتماعية، واستغلال حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة المحررات، وإدخال بيانها بقاعدة البيانات لدى جهات عملهم، وتقديم معلومات كاذبة.

 

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