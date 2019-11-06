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زلزال يضرب جنوب إيران على بعد 196 كم من مسندم

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 02:48 م بتوقيت مسقط

زلزال يضرب جنوب إيران على بعد 196 كم من مسندم

مسقط - الرؤية

قال مركز رصد الزلالزل بجامعة السلطان قابوس بأن زلزالًا بقوة 5.9 وقع اليوم في جنوب إيران في إقليم مزكان، على بعد حوالي 196 كم، من محافظة مسندم.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنه لم ترد تقارير أولية عن سقوط قتلى، فيما نشرت وكالة "مهر" الإيرانية يظهر انهيارات جبلية إثر الزلزال.

يذكر أن منطقة هرمزكان كانت تعرضت في 21 أكتوبر الماضي إلى زلزال مماثل بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وقال التلفزيون الإيراني حينها إن زلزالا قويا ضرب ميناء بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم في مياه الخليج، مضيفا أن مركز الزلزال في بلدة كوخرد في إقليم هرمزكان بعمق 9 كم، واستمر لنحو 7 ثواني.

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