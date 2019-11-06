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آخر تطورات أزمة شركة الحراسة الأمنية بمصفاة الدقم

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 01:33 م بتوقيت مسقط

آخر تطورات أزمة شركة الحراسة الأمنية بمصفاة الدقم

 

الدقم - الرؤية

استدعت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المقاولين المنفذين لمشروع مصفاة الدقم وعلى مدار يومين تابعت قضايا العاملين بشركة الحراسة الأمنية، والتي كانت تعمل بمشروع مصفاة الدقم والتي لم تحصل على موافقة شرطة عمان السلطانية والمخالفة لأحكام المرسوم السلطاني رقم (٢٤/٩٩) بتنظيم ممارسة تقديم الخدمات الأمنية الإضافية ودون التزامها بمتطلبات التسجيل والترخيص من قبل الهيئة.

وترأس الاجتماع الدكتور اسماعيل بن أحمد البلوشي الرئيس التنفيذي بالوكالة في هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والذي ضم ممثلين من شركة مصفاة الدقم وعدد من المقاولين المنفذين لمشروع المصفاة وبحضور من وزارة القوى العاملة، وتقرر خلال الاجتماع حل موضوع العاملين المتضررين وعددهم 158 عاملا، وتم الاتفاق على استيعابهم وتوزيعهم على المقاولين الرئيسيين والفرعيين في الحزم الثلاث في مشروع المصفاة وذلك على النحو الاتي: ستستوعب شركة سايبم اس بي ايه (SAIPEM) 72 شخصا فيما ستأخذ شركتي تي ار ودايو (TR & Daiwoo) عدد 24 شخصا وستاخذ شركتي بتروفاك وسامسونج الهندسية (Petrofac & Samsung JV) عدد 22 شخصا فيما سيوزع الباقون على المقاولين الفرعيين وذلك في وقت اقصاه ثلاثة أسابيع من الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء.

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