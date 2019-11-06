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سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 01:20 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يواصل الارتفاع

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الأربعاء 62.75 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد ارتفاعا بلغ 27 سنتا، مقارنة بسعر أمس الثلاثاء، الذي بلغ 62.48  دولار أمريكي.

 

 

 

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