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"مها" تستمر في التراجع .. وخليج البنجال يستقبل حالة جوية جديدة

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:48 م بتوقيت مسقط

"مها" تستمر في التراجع .. وخليج البنجال يستقبل حالة جوية جديدة

 

مسقط – الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني، إن آخر الصور الجوية وتحاليل المركز الوطني للانذار المبكر من الأخطار المتعددة، تشير إلى تراجع تصنيف الحالة المدارية مها إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح تتراوح بين 55 و60 عقدة حول مركزها، وتستمر بالتحرك شرقاً باتجاه السواحل الهندية مبتعدةً عن سواحل السلطنة حيث يبعد مركز العاصفة حالياً حوالي 920 كم عن رأس مدركة.

إلى ذلك قال خبراء أرصاد إن الصور الجوية توضح بداية ظهور حالة جوية في خليج البنجال وسيكون اسمها فى حالة تطورها (بلبل)، ومن المتوقع أن يكون مسارها في اتجاه بنجلاديش والهند.

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