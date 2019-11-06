البحرية السلطانية العمانية تقيم حفلا مسائيا بمناسبة يومها السنوي

مسقط - الرؤية

أقامتْ البحرية السلطانية العمانية، مساء أمس الأول، حفلاً مسائيًّا، تحت رعاية اللواء الرُّكن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية.

ويأتي هذا الاحتفال استمراراً لاحتفال البحرية السلطانية العمانية بيومها السنوي الذي يُوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، ذكرى تسليم الراية للبحرية السلطانية العمانية من لدن المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه- وما تنعم به من مظاهر التحديث والتطوير، وما تقوم به من مهام جسام في الذود عن حياض الوطن والدفاع عن مكتسباته. وبهذه المناسبة، ألقى اللواء الرُّكن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية، كلمة؛ أشاد فيها بالإنجازات المشرفة التي حققتها البحرية السلطانية العمانية على مختلف الأصعدة، والبرامج التدريبية التي نفذتها، وجهود منتسبي البحرية السلطانية العمانية في كافة المجالات، مؤكدا مضي البحرية السلطانية العمانية في تنفيذ خطط تطويرها وتحديثها بما يتماشى والمهام المنوطة بها، وبما يتواكب ومستجدات العصر وتقنياته، ووفقا للاحتياجات الفعلية اللازمة.. حضر الحفل عددٌ من كبار الضباط والضباط وضباط صف البحرية السلطانية العمانية، وعدد من الضباط المتقاعدين من البحرية السلطانية العمانية.