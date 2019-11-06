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النبهاني يستقبل مسؤولا عسكريا بريطانيا

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 09:07 ص بتوقيت مسقط

النبهاني يستقبل مسؤولا عسكريا بريطانيا

مسقط - الرؤية

 

استقبلَ الفريقُ الرُّكن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، بمكتبه بمعسكر المرتفعة، صباح أمس، اللورد إستور أوف هيفر مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون التعاون العسكري والمبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني.

وفي بداية المقابلة، رحَّب الفريق الرُّكن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني، كما تمَّ تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.. حضر المقابلة العميد الركن جوي إسماعيل بن أحمد المطروشي مدير عام التعاون العسكري وشؤون الملحقين العسكريين برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.

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