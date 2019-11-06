إبراز القيم النبوية في احتفال السلطنة بمولد الرسول الكريم

مسقط - العمانية

احتفلتْ السلطنة، أمس، ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم؛ وذلك بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر، تحت رعاية سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام.

وألقى سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كلمة؛ قال فيها: إنَّ الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف -عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم- يهدف لتحقيق مقاصد الذكرى التي أمرنا بها الله تعالى. وأضاف الهنائي أن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- هو القوة الفاعلة في حياة المسلمين ومصدر الهداية للناس إلى يوم الدين، والضياء والشخصية ومصدر الرحمة وداعي للإيمان والحق والعدل والعلم والأخلاق التي تستقيم بها أمتنا إلى يوم الدين.

وتضمَّن الحفل مجموعة من القصائد والأناشيد الدينية وفقرات تعبر عن معنى وعظم هذه المناسبة، وعرضا مرئيا بعنوان "مولد الختام"، يحكي سيرة الحبيب محمد -صلى الله عليه وسلم.

ويأتي احتفال الوزارة بهذه الذكرى العطرة ضمن الفعاليات التي تشارك بها الوزارة العالم الإسلامي من أجل ترسيخ هذه المناسبات في عقول المسلمين، وترك الأثر العميق فيهم؛ من حيث استيعاب الدروس والعظات التي تستدعي الوقوف والتأمل والاعتبار بها، وأخذ الزاد الروحي والمعنوي.