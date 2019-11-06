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بلدي جنوب الباطنة يستعرض ظاهرة سكن العمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 09:05 ص بتوقيت مسقط

اعضاء المجلس البلدي خلال الاجتماع
محافظ جنوب الباطنة يتراس اجتماع لمجلس البلدي

الرستاق – طالب المقبالي

 

استضاف المجلس البلدي خلال اجتماعه اليوم بقاعة الاجتماعات بمكتب محافظ جنوب الباطنة عدداً من المعنيين بالقوى العاملة، وتم خلال الاستضافة مناقشة ظاهرة سكن العمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية وطرح عدد من الحلول للتقليل من تواجد سكنات العمالة الوافدة في الأحياء السكنية.

 

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة رئيس المجلس البلدي وبحضور الأعضاء.

من جانبه قال خالد بن راشد المعمري المدير العام للقوى العاملة بمحافظة جنوب الباطنة عن عدد من الإحصائيات للقوى العاملة، إن دور القوى العاملة تجاه العمالة الوافدة هو تنظيم سوق العمل، مضيفاً أن ظاهرة سكن العمالة الوافدة وسط الأحياء السكنية تتواجد في معظم محافظات السلطنة ولذلك لابد من وجود دراسات عن هذه الظاهرة.

وأوضح المعمري أن أكثر من (96) ألف ترخيص للعمالة الوافدة بمحافظة جنوب الباطنة يمارسون مختلف الأنشطة، ويتصدر تلك الأنشطة نشاط «التشييد والمقاولات» حيث يوجد به ما يقارب (30) ألف عامل، وتتصدر أكثر الجنسيات من العمالة الوافدة المتواجدة في المحافظة الجنسية البنغلاديشية، وأن ولاية بركاء من أكثر ولايات المحافظة يوجد بها تلك العمالة بإجمالي (45) ألف عامل.

واستعرض الاجتماع  المحضر السابق وإقراره، والردود الواردة لأمانة سر المجلس منها الرد الوارد من لجنة الشؤون البلدية بولاية الرستاق بخصوص تسمية المنطقة الواقعة ما بين مستشفى الرستاق المرجعي وقرن العرائس بالولاية، كما ناقش الرد الوارد من قبل لجنة الشؤون البلدية بولاية المصنعة المتعلق باستحداث جيب تخطيطي حكومي في ودام الساحل، المطياخ،العويد، كذلك مناقشة الرد الوارد من قبل لجنة الشؤون البلدية بولاية العوابي المتعلق بتخصيص موقع زراعي بقرية الهجير وموقع العزب للحيوانات في منطقة النهضة الشمالية بالولاية.

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