مناقشة الخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بـ"دول التعاون"

مسقط- الرؤية

استضافت المحكمة العليا أمس أعمال اللقاء الدوري الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض اللقاء الأفكار والرؤى المطروحة لتفعيل التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز من خلال مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال اللقاء والتي تشمل متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما يتضمنه مشروع النظام الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون عملت دول مجلس التعاون على التقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات وصولاً إلى توحيدها. وناقش الاجتماع ورقة علمية على هامش أعمال اللقاءات الدورية لرؤساء المحاكم العليا والتمييز. وسيطلع رؤساء المحاكم العليا والتمييز على مقترح المحكمة العليا بالسلطنة لوضع مشروع نظام داخلي لاجتماعات رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول الخليج.