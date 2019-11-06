الاتحاد العربي للمحاربين القدماء يكرم عددا من منتسبي قوات السلطان المسلحة

مسقط- الرؤية

نظمت الخدمات الاجتماعية العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة صباح أمس بمعسكر المرتفعة حفلاً تم فيه تسليم الأوسمة والأنواط وشهادات الشكر والتقدير لمستحقيها من المتقاعدين، وأسر المتوفين التي تم منحها لهم من قبل الاتحاد العربي للمحاربين القدماء، هذا إلى جانب تكريم عدد من الضباط وضباط الصف ممن هم على رأس العمل نظير جهودهم الملموسة في هذا الإطار، وقد رعى المناسبة العميد الركن راشد بن حميد المقبالي رئيس الخدمات الاجتماعية العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، الذي قام بتكريم المُستحقين.

حضر المناسبة عدد من الضباط بالخدمات الاجتماعية العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة.