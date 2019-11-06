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بالفيديو.. "الشرطي المزيف" يساعد الأمن في القبض على متهمين بالقتل

الأربعاء 06 نوفمبر 2019 12:08 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "الشرطي المزيف" يساعد الأمن في القبض على متهمين بالقتل

ترجمة- رنا عبدالحكيم

في ليلة 5 أكتوبر، تلقت الشرطة في ويلسون بولاية نورث كارولينا الأمريكية بعض المساعدة غير المتوقعة أثناء مطاردة سيارة مسرعة، ففي حوالي الساعة 11 مساءً، أوقفت الشرطة سيارة بحثًا عن مشتبه به في ارتكاب جريمة قتل، لكن عندما اقتربوا من السيارة، انطلق السائق بسيارته بأقصى سرعة.

وعلى الفور استقل ضباط الشرطة سيارة الدورية وطاردوا سيارة المشتبه به، لكن بعد حوالي ميلين من مطاردة السيارة؛ حدث شيء غريب؛ إذ ظهرت سيارة فورد توروس سوداء مع أضواء زرقاء خلف سيارة الدورية، واقتربت من سيارة المشتبه فيه وتباطأت مما أجبر السيارة على التوقف.

قبل أن تتمكن الشرطة من فهم ما كان يجري، خرج رجل ضخم البنيان من سيارته، عرف لاحقا باسم ديفيد آدمز، وأشار بمسدسه على الرجال الخمسة في السيارة المشبوهة. ثم أمرهم بالخروج وفتش السائق بعد تقييد يديه.

وليس من الواضح بالضبط ما الذي كان يفعله رجال الشرطة في سيارة الدورية أثناء حدوث كل هذا، لكن على ما يبدو في مرحلة ما تأكدوا من أن آدمز كان ضابط شرطة وطلبوا منه التوقف عما كان يفعله. ومع ذلك، فقد غادر المكان قبل أن تتاح لهم فرصة التحدث إليه.

وقامت الشرطة في وقت لاحق بالتحقق من ديفيد آدمز وعلمت أنه لم يكن "ضابط إنفاذ القانون". ويوم الأربعاء الماضي، اعتقل آدمز بأمر ووجهت إليه تهمة انتحال شخصية ضابط إنفاذ القانون.

واتضح أن أحد الرجال الخمسة، في السيارة التي أوقفها آدمز، هو شقيق المتهم بالقتل الذي كانوا يبحثون عنه. ومن الناحية الفنية ساعدهم الشرطي المزيف.

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