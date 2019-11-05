الثلاثاء, 05 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

السلطنة تستضيف أعمال اجتماع منظمة الصحة العالمية الإقليمي

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:45 م بتوقيت مسقط

DSC_0195 (2)
DSC_0197 (2)
DSC_0198 (2)
DSC_0219 (2)
DSC_0223 (2)

 

مسقط - الرؤية

تصوير / عبدالفتاح الغافري

  بدأت أمس أعمال اجتماع منظمة الصحة العالمية الإقليمي حول تنفيذ الإطار الإقليمي للعمل من أجل قطاع المستشفيات، الذي تستضيفه السلطنة لأول مرة ممثلة في وزارة الصحة (المديرية العامة للرعاية الطبية التخصصية) على مدى يومين.

حضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وزير الصحة، وسعادة الدكتورة اكجيمال مكتيموفا، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة، وتشارك فيه سبع وعشرين دولة من الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا.

 من جانبه قال معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وزير الصحة، إنّ السلطنة ستستضيف هذا الأسبوع أعمال الدور 43 للمؤتمر الدولي للمستشفيات الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمستشفيات، بالإضافة إلى أعمال هذا الاجتماع لمنظمة الصحة العالمية الإقليمي حول تنفيذ الإطار الإقليمي للعمل من أجل قطاع المستشفيات، والذي يعد مقدمة للمؤتمر الدولي الذي سينطلق غدًا.

 وأضاف السعيدي، أنّ السلطنة في توازن جيد بين الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وهناك تطور جيّد في النظم الصحية حاليا، كما يوجد لدينا مستشفيات مرجعية في محافظة مسقط وفي بقية المحافظات الأخرى.

بدورها رحّبت سعادة الدكتورة اكجيمال مكتيموفا، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة بمعالي الدكتور وزير الصحة وبالوفود المشاركة في الاجتماع، بعدها تحدثت عن التكلفة العالية لتقديم الخدمات بالمستشفيات، وعن تكاملية النظام الصحي بين مستوى الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.

وركزت ممثلة منظمة الصحة العالمية في كلمتها على أنه يجب أن تكون هناك تغيرات محورية وجذرية في دور المستشفيات، كما يجب وضع إطار تنفيذي لوضع خطة للمضي قدما في تطوير المستشفيات وأدائها بشكل عام.

ويهدف الاجتماع لبحث ومناقشة وتحديد الآليات والتوجيهات العامة من منظمة الصحة العالمية للدول في تنفيذ التداخلات الاستراتيجية على مستوى النظام الصحي والمؤسسات الصحية، وعمل الاقتراحات والخطط التنفيذية لكل دولة وفق الأولويات الوطنية والموارد المتاحة لها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 يناير 2019

ختام أعمال اجتماع المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية بإقليم شرق المتوسط بمسقط

المزيد

06 سبتمبر 2017

السلطنة تستضيف التحدي الإقليمي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية

المزيد

31 يناير 2016

السلطنة تستضيف غدًا الاجتماع الإقليمي لمكتب منظمة العمل الدوليّة

المزيد

14 أكتوبر 2018

السلطنة تشارك في اجتماعات منظمة الصحة العالمية بالخرطوم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تدشين الشبكة التربوية في مهرجان عُمان للعلوم لمواكبة التطور التكنولوجي

المحليات - أخبار

انتعاش الحركة السياحية مع بدء الموسم الشتوي.. وحملة ترويجية تستهدف أسواقا جديدة

عمان - سياحة عمان

حكومة اليمن و"الانفصاليون" يوقعان اتفاقا بوساطة سعودية لإنهاء الصراع في الجنوب

دولي - أخبار

اتفاقية بين "التجارة والصناعة" و"المنطقة الحرة بالمزيونة" للربط الإلكتروني مع جهاز الضرائب

الاقتصاد - محلي

آخر تحديث للمسار المتوقع للحالة المدارية "مها"

المحليات - أخبار

صدور التقرير رقم 7 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة