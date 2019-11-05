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"ظفار للتأمين" تكرم موظفاتها احتفالا بيوم المرأة العمانية

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:38 م بتوقيت مسقط

"ظفار للتأمين" تكرم موظفاتها احتفالا بيوم المرأة العمانية

مسقط - الرؤية

احتفلتْ شركة ظفار للتأمين بمناسبة يوم المرأة العمانية -الذي يُوافق 17 أكتوبر من كل عام- كترجمة لإحدى التوصيات التي خرجت بها ندوة المرأة العُمانية التي عقدت في رحاب سيح المكارم بولاية صحار في العام 2009، والمتمثلة في تخصيص يوم سنوي للمرأة العُمانية.

وإيمانا بأهمية دور المرأة، نظمت الشركة فعالية في مكتبها الرئيسي بحضور موظفات الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية واشتملت على كلمات تحفيزية للموظفات من قبل أعضاء الإدارة التنفيذية وتكريم إحدى الموظفات الرائدات بمناسبة إكمالها 26 عاما في خدمة الشركة، كما تم توزيع الهدايا على الجميع. وهدفت الفعالية التي جاءت كمبادرة من إدارة الموارد البشرية والإدارة في الشركة تحفيزا للمرأة العاملة في الشركة وتعزيزا لمساهمتها في بناء وطنها في مختلف الميادين.

وقال سونيل كوهلي الرئيس التنفيذي للشركة: يسر "ظفار للتأمين" أن تحتفل بهذا اليوم الغالي الذي يعد تشريفا للمرأة العمانية، وتقديرا واعترافا بمساهماتها وإنجازاتها التي حققتها للمجتمع العماني. ونحن في شركة ظفار للتأمين ندرك مدى أهمية دور المرأة في العمل من أجل تحقيق النجاح الشامل للشركة.

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