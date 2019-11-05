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تنظمها "إيجاد" بالتعاون مع "أسياد"

حلقة عمل حول تخطيط تكنولوجيا الأعمال في القطاع اللوجيستي

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:37 م بتوقيت مسقط

حلقة عمل حول تخطيط تكنولوجيا الأعمال في القطاع اللوجيستي

 

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ "إيجاد" -وبالتعاون مع مركز عمان للوجيستيات، وتحت إشراف "أسياد"- حلقة عمل بعنوان تخطيط تكنولوجيا الأعمال في القطاع اللوجيستي، ضمن سلسلة ورش البحوث والتطوير بالقطاع اللوجيستي التي تهدف لطرح التحديات وأبرز المبادرات في مجالات سلاسل التبريد والتجارة الإلكترونية وتقنيات الموانئ؛ وذلك للتوصل إلى حلول تخدم القطاع، بحضور أكثر من 70 مشاركا يمثلون 25 من الجهات والمؤسسات المعنية.

وتنبع أهمية حلقة العمل من استهدافها رصد التحديات التقنية في مجالات معينة في القطاع اللوجيستي، ومطابقتها بالحلول التقنية المناسبة. وحدَّدت حلقة العمل 3 مجالات أساسية في اللوجستيات حسب تأثيرها على فعالية القطاع؛ وهي: إدارة سلاسل التبريد، وتكنولوجيا الموانئ، والتجارة الإلكترونية، وهذه المجالات المحددة تعد مجالات تتطلب وجود دعم تقني لتحسين وكفاءة عملياتها وموقعها التنافسي.

وبدأتْ حلقة العمل بكلمة حمود سخي البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة المدينة اللوجستية؛ استعرض فيها أبرز التحديات وفرص التطوير في القطاع اللوجستي، وتبعه عرض مرئي عن إيجاد والخدمات التي تقدمها بما يخدم المهتمين في مجال البحث والتطوير في عدد من القطاعات المهمة ومن  قطاع اللوجستيات. وقدم العرض المدير التنفيذي لمؤسسة "إيجاد" الدكتور عبدالله بن سليمان العبري. كما تم عرض الأولويات البحثية والمبادرات الوطنية في القطاع اللوجستي، وقدمته شيماء العزرية.

كما استعرضَ المحاضرون في الورش المتزامنة التحديات التي تواجهها المؤسسات والجهات المشاركة والمشتملة على تحديات في كفاءة استهلاك الطاقة، وفي حفظ المحاصيل الغذائية واللحوم والأسماك من التلف، وتم تحديد المجالات التي تكون فيها التطبيقات الرقمية مؤثرة.

وشملتْ التحديات المصنفة 3 أنواع؛ هي: التحديات المتوفرة حلولها في السوق، والتحديات التي تتطلب البحث والتطوير والتي سيجري تحويلها إلى الجهات الأكاديمية عن طريق منصة إيجاد الإلكترونية، والتحديات التي تتطلب تعاون شركات القطاع أو تدخل الجهات الحكومية على مستوى القطاع اللوجستي أو إنشاء شركات تخدم القطاع بشكل واسع.

وتسعَى "إيجاد" و"أسياد" من خلال حلقة العمل إلى تحفيز القطاع اللوجستي من خلال خفض التكاليف وتحسين العمليات وبناء القدرات المحلية واكتشاف فرص جديدة في القطاع؛ نظراً لكون القطاع اللوجستي واحدا من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني العماني. وهذه المبادرة هي تجسيد للشراكة بين "إيجاد" و"أسياد"، وقد تمَّ توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي لإدراج المجال اللوجيستي باعتباره أحد القطاعات البحثية في إيجاد، وتسليط الضوء على مجالات التعاون بما فيها إنشاء مركز للتميز البحثي في مجال الخدمات اللوجيستية.

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