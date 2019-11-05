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كشف تفاصيل ماراثون عمان الصحراوي عبر مؤتمر صحفي

15 نوفمبر انطلاق ماراثون عمان الصحراوي بمشاركة 130 متسابقا

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 08:21 م بتوقيت مسقط

15 نوفمبر انطلاق ماراثون عمان الصحراوي بمشاركة 130 متسابقا

 

إبراء -  علي برياء 

 

كشفت اللجنة المشرفة على فعاليات ماراثون عمان الصحراوي، والذي يقام بولاية بدية خلال الفترة من 15 لـ 23 نوفمبر الجاري.

وقالت اللجنة التي عقدت مؤتمراً صحفياً بمقر فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية إبراء بحضور سعادة الشيخ منصور بن زاهر الحجري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بدية، إن الماراثون من الأحداث الهامة التي تضع السلطنة في خارطة السباقات الدولية وخاصة في السباقات الصحراوية، لما تتميز به السلطنة من مقومات جمالية تساهم في إقامة مثل هذه السباقات.

  وسيشهد الماراثون مشاركة كبيرة من داخل وخارج السلطنة حيث سيشارك في الماراثون عدد  130 مشاركا ويتوقع أن يشهد الحدث تغطية إعلامية واسعة من محطات التلفزة الرياضية والسياحية، والصحافة العالمية.

وتبلغ المسافة والمراحل المخصص لماراثون عمان الصحراوي الكثير من التحدي للمتسابقين المشاركين في هذا الماراثون من خلال المسافة المحدد وهي  165  كلم عبر كثبان رمال الشرقية.

 

 

 

 

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